Солист U2 на концерте призвал скандировать имя Навального

Солист ирландской рок-группы U2 Боно на концерте в Лас-Вегасе призвал зрителей скандировать имя Алексея Навального. Музыкант, который известен активной гражданской позицией, рассказал со сцены о гибели российского оппозиционного политика, имя которого, как отметил Боно, российский президент Владимир Путин никогда не называет.

Начало речи Боно, по информации «Медузы», было посвящено Украине. Музыкант напомнил, что на следующей неделе исполнится два года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Боно призвал власти США дать украинцам все, что им требуется, так как они сражаются за свободу.

«Для этих людей «свобода» - самое важное слово в мире. Настолько важное, что украинцы борются и умирают за это. И настолько важное, что Алексей Навальный решил отказаться от своей [свободы]. Путин никогда не произнесет его имени. Поэтому я подумал, что сегодня свободные люди здесь, люди, которые верят в свободу… Мы должны произнести его имя», - сказал музыкант U2.

После этого зрители стали скандировать имя Алексея Навального, а музыканты сыграли песню Donʼt Dream Itʼs Over («Не думай, что это конец») группы Crowded House, пишет «Медуза».