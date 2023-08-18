Соратники Кадырова поддержали избиение поджигателя Корана

Депутат Госдумы России от Чечни Адам Делимханов и председатель парламента республики Магомед Даудов похвалили 15-летнего сына Рамзана Кадырова за предполагаемое избиение в следственном изоляторе Грозного арестованного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля.

«Депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации от Чеченской Республики и я лично поддерживаем Адама Рамзановича», – написал Делимханов в своем телеграм-канале.

Председатель чеченского парламента Даудов заявил, что сын Кадырова «поступил как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец», и что он «готов ответить за свои действия, чего бы это ему ни стоило».

Официально другие представители от Чечни в нижней и верхней палатах российского парламента избиение Журавеля не комментировали.

Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обещал разобраться в ситуации с предполагаемым избиением Журавеля и говорил, что «никто не может быть подвержен истязаниям и избиениям» в республике.