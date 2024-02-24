Соратники Навального сообщили о выдаче его тела матери

Тело Алексея Навального отдали матери, сообщают соратники оппозиционера.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в соцсети X, что информация о похоронах будет известна позднее. «Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей», - отметила Ярмыш. Она поблагодарила всех, кто требовал выдачи тела Навального родственникам.

По официальной версии, Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. 24 декабря, на девятый день смерти политика, в Москве люди пришли в Храм Христа Спасителя, чтобы почтить его память. Телеграм-каналы публикуют фотографии, по которым можно судить, что на вход в храм образовалась очередь.

Возле храма дежурят полицейские. Они проверили документы у нескольких человек.

В Санкт-Петербурге несколько десятков человек пришли в Смольный собор. Они поставили свечи за упокой.

По данным корреспондента «Бумаги», внутри собора находились сотрудники Центра противодействия экстремизму. Они снимали пришедших на телефон. Полицейские проверяли у посетителей документы на выходе из собора.

Дата поминовения Алексея Навального совпала со второй годовщиной вооруженного нападения России на Украину. Россияне выходят в своих городах как на антивоенные акции, так и на акции памяти политика. По последним данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержаны более 30 человек.