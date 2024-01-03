Состояние богатейших россиян в 2023 году выросло на $50 миллиардов

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей в 2023 году выросло больше чем на 50 миллиардов долларов. Подсчёты по данным рейтинга богатейших людей агентства Bloomberg провело российское государственное агентство "РИА Новости".

Больше всего выросли состояния пятерых россиян: основателя нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова ($9,29 млрд), сооснователя производителя удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко (+$5,67 млрд), основателя металлургического НЛМК Владимира Лисина (+$4,08 млрд), бывшего президента «Лукойл» Леонида Федуна (+3,91 млрд) и главы газодобывающей «Новатэк» Леонида Михельсона (+2,83 миллиарда).

В 2022 году совокупное состояние богатейших россиян, попавших в рейтинг Bloomberg, снизилось на 93,753 миллиарда. Причиной стали введённые против них и российской экономики международные санкции.

Алекперов и Федун под западные санкции не попали. Против Лисина ограничения из стран Запада ввела только Австралия. Михельсон внесён в санкционные списки Великобритании, Канады и Австралии, но не США и Евросоюза. Мельниченко оспорил введённые против него санкции в судах.