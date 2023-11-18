Сотрудники ФСБ и МВД задерживали прихожан мечети в Балашихе

17 ноября сотрудники правоохранительных органов провели рейд, в ходе которого задерживали прихожан мечети в подмосковном городе Балашиха. Об этом сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на имама мечети, а также на анонимный источник. В правоохранительных органах сообщение пока не комментировали.

Утверждается, что днем в пятницу после начала традиционной молтивы люди с оружием и без опознавательных знаков окружили мечеть. У всех, кто выходил из нее, проверяли документы, некоторых задерживали и отвозили в военкомат. Утверждается, что участники рейда представлялись сотрудниками ФСБ, МВД и прокуратуры.

По словам имама, некоторым прихожанам «предлагали служить» в армии. Неизвестно, однако, шла ли речь о призыве на срочную службу или же предложении заключить контракт, и был ли кто либо из задержанных у мечети отправлен в армию.

Как отмечает «Новая газета Европа», 15 ноября аналогичный рейд прошел на территории рынка и фабрики «Реутовская мануфактура», причем кроме сотрудников силовых структур, как утверждается, в нем участвовали «русские националистические молодежные движения».

В конце октября большой резонанс вызвала «облава» на посетителей мечети в подмосковных Котельниках. Тогда несколько десятков человек отвезли в военкомат и по крайней мере некоторых из них отправили на срочную службу в армии, в качестве альтернативы предлагалось заключить контракт. Огласку история получила благодаря тому, что в числе задержанных и затем призванных оказался финалист телешоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов.