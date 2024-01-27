Сотрудников ООН подозревают в участии в атаке ХАМАС на Израиль

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), работающее в палестинской автономии и в секторе Газа, объявило об увольнении нескольких своих сотрудников. Их подозревают в участии в нападении группировки ХАМАС, признанной в США и Великобритании террористической, на Израиль 7 октября 2023 года.

По словам генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини, сведения о причастности нескольких сотрудников к нападению агентству передали израильские власти. В БАПОР начато расследование.

«Любой сотрудник БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе в рамках уголовного преследования», – сказал Лаззарини. Он повторил, что БАПОР «самым решительным образом осуждает» нападения, совершенные 7 октября, и призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех израильских заложников.

Лаззарини проинформировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о «чрезвычайно серьезных обвинениях, выдвинутых в отношении сотрудников агентства».

Лаззарини не назвал число подозреваемых сотрудников, однако в заявлении Госдепартамента США указывается, что их двенадцать. Также в нем сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен говорил с Гутерришем, «чтобы подчеркнуть необходимость тщательного и быстрого расследования этого вопроса».

США являются крупнейшим спонсором БАПОР. На время расследования Вашингтон приостановил его финансирование.

БАПОР оказывает гуманитарную помощь более чем двум миллионам людей, проживающим в секторе Газа, включая необходимое питание, лекарства и жилье, говорится в заявлениях Лаззарини и Госдепартамента США.

Израиль ранее неоднократно критиковал БАПОР, утверждая, что школы, которыми управляет агентство, использовались ХАМАС для террористической деятельности. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС и «Исламского джихада» в Израиле погибли около 1400 человек, 240 – взяты в заложники (большинство их них остается в плену, некоторые погибли).

В ответ Израиль, пообещав уничтожить ХАМАС, наносит удары по сектору Газа, который находится под контролем группировки. По данным палестинской стороны, в результате израильского наступления погибли больше 26 тысяч жителей сектора Газа.