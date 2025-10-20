Совет ЕС одобрил отказ от российского газа к 2028 году

Совет Евросоюза 20 октября одобрил инициативу о поэтапном отказе от российского газа. Если документ одобрит Европарламент, ЕС полностью откажется от поставок газа из России к 1 января 2028 года.

Запрет касается как трубопроводного, так и сжиженного газа. Он вступит в силу уже с 1 января 2026 года, однако для уже действующих контрактов вводится переходный период, в течение которого российский газ ещё можно будет поставлять в Европу. Переходный период для краткосрочных контрактов будет действовать до 17 июня 2026, а для долгосрочных истечёт 1 января 2028.

Запрет может быть приостановлен в особых обстоятельствах, если поставки газа в ЕС из других источников окажутся под угрозой.

Венгрия и Словакия выступали против полного запрета, однако для принятия решения достаточно было квалифицированного большинства стран-членов ЕС, единогласия не требовалось.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Евросоюз значительно сократил зависимость от российского газа. Большинство стран ЕС к настоящему моменту уже отказались от импорта российского газа. Ряд стран ещё получают газ по трубопроводу «Турецкий поток» или же сжиженный газ, однако доля этих поставок регулярно сокращается. Российский газ замещается топливом из США, Катара, Норвегии, Азербайджана и других стран. Соединённые Штаты настаивают на отказе ЕС от импорта российского газа, называя это одним из условий возможного ужесточения американских санкций против России.