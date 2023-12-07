Совет Федерации на заседании в четверг назначил дату президентских выборов в России на 17 марта 2024 года. Распоряжение цитируют российские государственные новостные агентства.

Дата голосования определяется федеральным законом, но распоряжение сенаторов даёт формальный старт предвыборной кампании. Изначально предполагалось, что распоряжение будет выпущено 13 декабря, заявлял лидер КПРФ Геннадий Зюганов и источники нескольких СМИ.

О своём намерении участвовать в выборах заявили Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналист из Ржева Екатерина Дунцова.

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