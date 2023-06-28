Совет тейпов попросил Путина освободить узников «ингушского дела»

Совет тейпов Ингушетии записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить осуждённых лидеров протеста против земельного соглашения с Чечней. С таким предложением Совет решил выступить после того, как главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину удалось избежать наказания за мятеж, захват двух городов и гибель нескольких военных пилотов.

К президенту, в частности, обратился брат бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова. Он напомнил, что во время мятежа 24 июня страна «была в хаосе»

«Несмотря на все, что совершили наёмники, обвинения с них были сняты в одночасье. Наши соотечественники находятся в заключении по сфабрикованному делу, их вина заключалась лишь в том, что они просили вас восстановить их попранные права. Вы говорили, что кто-то в толпе кидал бутылки – да, нашёлся кто-то молодой, но и вагнеровцы не из рогатки по вертолетам стреляли, оставляя за собой след из убитых», – сказал Магомед Погоров.

Он попросил президента освободить осуждённых по «ингушскому делу» так же быстро, как были сняты все обвинения с наёмников, чьи действия президент ранее описал фразой «нож в спину».

Обвиняемые по «ингушскому делу» протестовали против соглашения об изменении границы с Чечней. Митинг 27 марта 2019 года в Магасе закончился столкновениями с ОМОНом и Росгвардией.

В декабре 2021 года суд в Ессентуках признал семерых лидеров протеста в Ингушетии виновными в организации насилия в отношении представителей власти и создании экстремистского сообщества, а также в участии нём. Им назначены сроки от семи до девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас в Ставропольском краевом суде рассматривается апелляция на этот приговор. Все осужденные по этому делу были признаны политзаключенными правозащитным центром «Мемориал».