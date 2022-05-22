Советник Зеленского: Украина не пойдет на перемирие до вывода войск РФ

Советник офиса президента Украины и член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк исключил возможность согласия Киева на прекращение огня в войне с Россией до тех пор, пока российские войска не будут выведены с занятых ими территорий.

Войска «должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса», – приводит Reuters слова Подоляка. Он не уточнил, идет ли речь и о требовании покинуть аннексированный Крым, который Россия считает своей территорией.

Крым и часть Донбасса находились под контролем России и пророссийских сил еще до широкомасштабного вторжения 24 февраля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам в случае, если российские войска вернутся на свои позиции по состоянию на 23 февраля. При этом он - как и Подоляк - исключил какую-либо сделку с Москвой, которая предполагала бы территориальные уступки.

По словам Подоляка, любая пауза в боевых действиях без вывода войск приведет к тому, что Россия через какое-то время, восстановив силы, «начнет новое наступление, с новой интенсивностью – еще более кровавое и масштабное». Он признал, что позиция Киева становится все более бескомпромиссной, и подтвердил звучавшие ранее заявления российской стороны о том, что сейчас переговоры о мире фактически не ведутся.

При этом Подоляк назвал «весьма странными» звучащие в ряде стран Запада призывы к срочному прекращению огня. С ними выступил, в частности, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Газета New York Times публиковала материал, в котором утверждалось, что Украине будет не по силам вернуть военным путем потерянные территории. Михаил Подоляк настаивает на том, что Запад должен продолжать оказывать Украине поддержку с целью нанести России «болезненное поражение».