Совместной пресс-конференции Байдена и Путина не будет

Совместной пресс-конференции по итогам саммита президентов России и США в Женеве 16 июня не будет. Джо Байден и Владимир Путин пообщаются с прессой по отдельности. Об этом сообщили в субботу американские представители, их слова подтвердили в Кремле.

Как отмечает The New York Times, американская сторона приняла решение отказаться от совместной пресс-конференции, чтобы не предоставлять Путину возможность получить «международную платформу» и не допустить повторения ситуации 2018 года, когда на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российскому президенту, как считают многие комментаторы, удалось навязать свою повестку дня. В частности, Трамп фактически согласился с Путиным по вопросу о российском вмешательстве в выборы в США, поставив под сомнение выводы американских спецслужб.

«Мы ожидаем, что встреча будет прямой и откровенной, и пресс-конференция в одиночном формате подойдет для того, чтобы детально рассказать независимой прессе о темах, которые были подняты на переговорах, – как в тех сферах, где мы можем договориться, так и в областях, где у нас имеются серьезные трудности», – сообщил журналистам представитель Белого дома.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона была готова как к совместной пресс-конференции, так и к ее отсутствию. По его словам, Путин тоже пообщается с прессой после саммита.

Встреча Байдена и Путина пройдет на фоне очередного обострения отношений между США и Россией. Инициатором ее стал президент США. Он подчеркивает, что речь не идет о «перезагрузке» отношений с Россией, однако сторонам необходимо обсудить вопросы стратегической стабильности и другие насущные проблемы. Белый дом заявил, что Байден затронет вопрос об атаках с помощью вирусных программ-вымогателей, осуществленных хакерскими группами, базирующимися в России, поднимет вопрос об агрессии Москвы против Украины и политических репрессиях в России. По словам Пескова, в частности, обсуждение судьбы оппозиционера Алексея Навального – не на повестке дня саммита.

Формат переговоров Байдена и Путина еще окончательно не определен. По данным NBC, должно состояться две сессии – в широком и узком форматах. При этом неясно, будет ли беседа президентов «один на один». Также телеканал со ссылкой на источники сообщает, что Байден намерен на встрече передать «жесткий сигнал Путину», а его позиция на саммите будет ранее согласована с европейскими союзниками США.