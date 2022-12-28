«Союз адвокатов России»: мобилизованные смогут бесплатно заморозить сперму

Российские мужчины, мобилизованные для отправки на войну с Украиной, получат возможность бесплатно заморозить и хранить свою сперму. Об этом сообщил президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов.

По его словам, он обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой создать бесплатный криобанк генетического материала для мобилизованных, а также внести изменения в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) на получение бесплатной квоты на лечение бесплодия для семей мобилизованных, которые участвуют в так называемой специальной военной операции.

Трунов сообщил, что получил ответ на своё обращение, в котором говорится, что министерство здравоохранения России определило возможность финансирования из федерального бюджета бесплатной консервации и хранения спермы мобилизованных граждан на 2022-2024 годы.

«Последующее бесплатное использование законсервированного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования», – рассказал он. По его словам, сейчас его организация планирует обратиться за получением подобной медицинской помощи в интересах нескольких пар, чьи мужья были мобилизованы.

Минздрав это сообщение пока не комментировал.

В России мобилизованным, добровольцам и другим участникам войны в Украине предоставляются различные льготы. Так, например, в их отношении приостановлено судопроизводство и предоставлены кредитные каникулы.