Спикер парламента Армении резко высказался о Дугине и Соловьёве

Спикер парламента Армении Ален Симонян оскорбительно высказался об ультраконсервативном философе и идеологе Александре Дугине, а также о прокремлёвском телеведущем Владимире Соловьёве. Ранее, из-за заявлений Соловьёва, Армения передала ноту российскому послу.

Симонян говорил с журналистами о «маршруте Трампа» (TRIP), отметив, что проект поддерживают все, кроме внутренней оппозиции и российских пропагандистов. По его словам, даже российские власти публично не выражают негативного отношения к инициативе.

«Никакой разницы. Они оба… В русском языке есть хорошее выражение, но я не хочу произносить его в эфире – они оба (дерьмо) на палке. Для меня они ничем не отличаются, и я не хочу это комментировать», — заявил Симонян, пообещав при необходимости передать своё мнение российским коллегам. Он добавил, что такая возможность у него появится в ближайшее время, поскольку он приглашён в Москву спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Комментируя ситуацию, Симонян трижды повторил эту фразу, пишет агентство News.am.

Владимир Соловьёв заявил, что в ряде других стран, в том числе в Армении, по примеру Украины необходимо проводить «специальную военную операцию», как называет войну против Украины официальная Москва.

Посла России в Армении Сергея Копыркина в понедельник вызвали в Министерство иностранных дел страны. Ему вручили ноту, в которой выразили «глубокое возмущение заявлениями, сделанными в программе на государственном телеканале». Об этом пишет Радио Азатутюн (Армянская служба Радио Свобода) со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.