Спикеры парламентов Армении и Азербайджана провели встречу в Стамбуле

Двусторонняя встреча председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой состоялась 17 апреля в Стамбуле в рамках 152-го конгресса Межпарламентского союза.

По информации Национального собрания Армении, участники встречи «с удовлетворением высказались о последних процессах в рамках нормализации отношений между двумя странами, включая шаги, направленные на укрепление мира и стабильности, а также установление и расширение торговых связей».

«Председатели парламентов положительно оценили контакты между парламентскими делегациями в рамках международных организаций, начавшиеся после их встречи в Женеве в октябре 2025 года, договорились продолжить эти контакты и подчеркнули важность продолжения конструктивного парламентского диалога в целях дальнейшего укрепления доверия между двумя обществами», – говорится в заявлении.

Процесс потепления отношений между Баку и Ереваном активизировался после встречи в Вашингтоне лидеров США, Армении и Азербайджана. Стороны, в частности, сняли ограничения на двустороннюю торговлю и транзит товаров.

В конгрессе Межпарламентского союза принимает участие и спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.