Публичный спор Украины и Израиля из-за судна с «краденой пшеницей»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига публично, в X, предостерег Израиль против выдачи разрешения на разгрузку в своих портах судна с зерном, как утверждается, краденым Россией с оккупированных украинских территорий. Ему также публично ответил министр иностранных дел Израиля Гидон Саар.
Речь идет, очевидно, о пришедшем к израильскому портовому городу Хайфа судне Панормитис. Газета Хаарец сообщила ранее, что судно ожидает разгрузки, и что Израиль уже принял в этом году четыре судна с вывезенной Россией с украинской территории зерном.
- 14 апреля, как утверждается, Украина уже запрашивала у Израиля разъяснения по поводу судна, предположительно принадлежащего российскому «теневому флоту», которое пришвартовалось в порту Хайфы с грузом пшеницы с оккупированных Россией украинских территорий.
Сейчас Reuters и журналист Axios Барак Равид приводят слова украинских дипломатических источников, что Израиль рискует получить дипломатический и юридический ответ от Киева, если позволит судну зайти в порт Хайфы:
- «Мы оставляем за собой право применить весь комплекс дипломатических и международно-правовых мер».
- «Практика отмывания краденых товаров неприемлема, и Израиль, по сути, проигнорировал наши требования относительно предыдущего судна».
- «Мы отслеживаем это новое судно и не оставим это без внимания. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это будет иметь последствия, особенно для наших двусторонних отношений».
Позже Андрей Сибига написал в X:
«Дружественные украинско-израильские отношения потенциально могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля Россией краденым украинским зерном не должна их подрывать.
Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законный запрос Украины относительно предыдущего судна, доставившего краденые грузы в Хайфу.
Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно подобное судно, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия краденого зерна и нанесения вреда нашим отношениям.
В этом контексте мы уже официально вызвали посла Израиля в Украине завтра утром, чтобы представить нашу ноту протеста и потребовать принятия соответствующих мер».
Гидон Саар ответил, также в X:
«Уважаемый министр,
дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не строятся в Твиттере или в СМИ.
Обвинения не являются доказательствами.
Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены.
Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям.
Дело будет рассмотрено.
Израиль — государство, которое соблюдает верховенство права и имеет независимые правоохранительные органы.
Все израильские власти будут действовать в соответствии с законом».