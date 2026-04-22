Спор в югоосетинском парламенте привёл к обвинениям в гендерной дискриминации

Первый вице-спикер парламента самопровозглашённой республики Южная Осетия, лидер президентской партии «Ныхас» Зита Бесаева намерена обратиться в генеральную прокуратуру, расценив высказывания главы оппозиционной партии «Единая Осетия» Ацамаза Бибилова как проявление гендерной дискриминации.

Как пишет агентство «Рес», ранее Бесаева уже обращалась в генпрокуратуру по поводу «систематической клеветы» со стороны «Единой Осетии» в свой адрес.

«У фракции «Единая Осетия» деструктивный подход к работе парламента – это непозволительно», – заявила она.

В среду депутаты «Единой Осетии» покинули заседание, что привело к срыву сессии. Лидер фракции Ацамаз Бибилов заявил, что они не будут участвовать в заседаниях до тех пор, пока исполняющим обязанности председателя остаётся Зита Бесаева.

«Каждый из нас уважительно относится к мнению женщин, но, когда женщине дают права, она делает определённые шаги, которые не нравятся ни одному мужчине (...). Мы вам просто не доверяем. У нас есть другие депутаты и спикеры, которые могут провести сессию. И пока вы председательствуете, мы не собираемся участвовать в заседаниях», – сказал, по информации агентства «Рес», Бибилов.

В свою очередь Зита Бесаева отметила, что в отсутствие председателя парламента она уполномочена проводить заседания, как того требует регламент.

«Гендерное неравенство и дискриминация женщин в Южной Осетии недопустимы – это закреплено в Конституции Республики Южная Осетия, где прямо указано на равноправие, а также предусмотрено нормами международного права. Когда лидер партии позволяет себе оскорбления, это говорит о многом и даже пугает. Со мной эта партия воюет с 2014 года, и такое поведение говорит о слабости мужчин. Это грязные манипуляции. В своей работе я буду руководствоваться только регламентом и Конституцией», – сказала она.

Бесаева также ответила на обвинения со стороны «Единой Осетии» в том, что на прошлой сессии она не включила в повестку вопрос «разное».

«Это клевета. Процедура рассмотрения таких вопросов совершенно иная: они проводятся в рабочем порядке в комитетах, а не в виде монолога депутата», – отметила вице-спикер.

Почему «Единая Осетия» покинула сессию?

«Сапа» отмечает, что оппозиция планировала поднять на заседании темы пробок на де-факто границе с Россией и процедуры получения югоосетинского гражданства. Лидер «Единой Осетии» Ацамаз Бибилов подчеркнул, что претензии носят процедурный характер.

Он отметил, что депутаты с уважением относятся к Зите Бесаевой, однако «она позволяет себе слишком многое» и намеренно не включила пункт «разное» в повестку.

Депутат от «Единой Осетии» Юрий Габараев также отверг обвинения Бесаевой в том, что причиной срыва сессии стал «гендерный конфликт». Он назвал такие утверждения «беспочвенными» и «попыткой отвлечь общественное внимание от реальных проблем». По его словам, депутаты фракции руководствуются «исключительно интересами государства и его граждан».