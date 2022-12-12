Среди погибших при ударе по аэродрому под Рязанью был майор

Среди погибших при ударе предположительно украинского беспилотника по российскому аэродрому Дягилево под Рязанью был майор Воздушно-космических сил России. Об этом сообщают российские и украинские телеграм-каналы, а также "Новая газета. Рязань". Издание публикует репортаж о похоронах троих погибших в результате удара и называет их имена - Евгений Навлютов, Александр Шнотин и Андрей Столяров. Воинское звание - майор - названо только у Навлютова. Судя по опубликованным фотографиям погибших, Столяров также был офицером.

В официальном сообщении Министерства обороны России о происшествии на аэродроме Дягилево утверждалось, что погибли "трое российских военнослужащих технического состава".

Ранее о гибели майора Навлютова сообщили ВКонтакте его близкие. Из записей следует, что он служил под Калугой в воинской части, расположенной на аэродроме Шайковка, и приехал в Рязань в командировку. На аэродроме Шайковка базируются в том числе бомбардировщики Ту-22М3. В ряде телеграм-каналов появились утверждения, что Навлютов был именно пилотом такого бомбардировщика и участвовал в налётах на Украину. "Новая газета.Рязань" пишет, что Шнотин был его сослуживцем. О Столярове подробностей не приводится.

Ту-22М3 были размещены также на аэродроме в Дягилево, что может объяснить командировку Навлютова. В результате удара как минимум один самолёт получил повреждения. Помимо троих погибших, сообщалось также о пяти раненых.

В тот же день - 5 декабря - был нанесён удар по ещё одной авиабазе в российском тылу, в городе Энгельс Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение бомбардировщика Ту-95.

Украина официально не подтверждала и не отрицала, что именно она нанесла эти удары, однако американские СМИ со ссылкой на украинских чиновников уверенно пишут о том, что речь шла именно об ударах, нанесённых украинскими военными при помощи модернизированных советских беспилотников.