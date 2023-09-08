США: голосование на оккупированных территориях – это псевдовыборы

Во многих регионах России сегодня началось голосование на региональных и местных выборах. Оно продлится три дня, до воскресенья 10 сентября, которое официально считается «Единым днём голосования».

Голосование проходит также в оккупированных Россией частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Москва объявила об аннексии этих территорий, даже несмотря на то, что ни одна из них полностью не находится под российским контролем, и там идут боевые действия. Для проведения там голосования внесли поправки в закон. Его проводят, несмотря на введённое российскими властями военное положение. Голосовать там начали ещё в конце августа, ЦИК России уже отчитывается о явке в несколько десятков процентов. Отмечается, что сотрудники избиркомов ходят по домам, иногда в сопровождении российских военных.

Госдепартамент США назвал голосование на оккупированных территориях «псевдовыборами» и «пропагандистским упражнением», отметив, что Соединённые Штаты никогда не признают притязаний России на украинские территории. США также предупредили всех причастных к организации голосования, включая так называемых международных наблюдателей из других стран (речь идёт как правило о пророссийских политиках и активистах), что они могут быть включены в санкционные списки.

Выборы глав или законодательных собраний проходят более чем в 30 российских регионах, ещё в ряде регионов проходят муниципальные выборы. По оценкам независимых наблюдателей, в частности движения «Голос», на выборах глав субъектов фактически нет реальной конкуренции. Исключением была Хакасия, однако кандидат от «Единой России» Сергей Сокол, противостоявший там губернатору от КПРФ, снялся там с выборов по болезни. В Москве фаворит голосования – действующий мэр Сергей Собянин, ему противостоят только кандидаты от представленных в Думе партий.

Избирают также депутатов законодательных собраний ряда регионов и городских дум ряда крупных городов. На выборах в Екатеринбурге сторонники Алексея Навального призвали в рамках так называемого «Умного голосования» голосовать за тех, кто не выступал в поддержку войны. Большинство из них представляют партию «Яблоко», она выдвигает пацифистские лозунги, хотя прямо и не обвиняет российские власти в развязывании войны в Украине.

В ряде регинов уже сообщают о нарушениях в ходе избирательного процесса. Примеры нарушений приводят в частности Сибирь.Реалии и «Настоящее время».

Выборы проходят в три дня по примеру голосования о поправках в Конституцию и выборов в Госдуму 2021 года. Тогда это оправдывали эпидемией коронавирусной инфекции, с тех пор трёхдневные выборы закрепили в законе. Кроме того, в ряде регионов, включая Москву, возможно электронное голосование. Независимые наблюдатели и ряд представителей оппозиции указывают на то, что всё это увеличивает возможности для фальсификаций.