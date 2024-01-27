США готовят стратегию поддержки Украины: 2024 год в обороне

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план долгосрочной поддержки Украины в войне против России, однако этот план не предусматривает каких-либо существенных изменений линии фронта в пользу Украины в 2024 году. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в американской администрации.

Возвращение всех территорий в международно признанных границах Украины остается одной из официально заявленных целей войны для Киева. Однако, как сообщает The Washington Post, проект новой стратегии поддержки Украины не делает акцент на освобождении территорий. Он сосредоточен на обороне, а также укреплении экономики Украины.

Издание цитирует высокопоставленного чиновника администрации США, который утверждает, что для Украины в этом году будет трудно повторить попытку наступления, подобную той, которая была предпринята летом прошлого года. Она привела только к ограниченным успехам, стратегическая цель - перерезать так называемый сухопутный коридор в аннекированный Крым - не была достигнута.

Теперь администрация США надеется, что нынешний год, проведенный в обороне, позволит Украине существенно укрепить свой потенциал, в том числе в сфере военной промышленности.

При этом подчеркивается, что возможность реализации американского плана поддержки зависит от того, выделит ли Конгресс средства на помощь Украине. Из-за разногласий между демократами и республиканцами, главным образом по вопросу о миграции и ситуации на южной границе США, Конгресс пока так и не принял предложение администрации Джо Байдена выделить на нужды, связанные с Украиной, около 60 миллиардов долларов.

Ряд американских СМИ ранее уже писали о том, что администрация Байдена в ближайшее время советует Украине оставаться в обороне, чтобы не допустить дальнейшей потери территорий. При этом говорилось о возможной комбинированной стратегии, при которой «активная оборона» сочеталась бы с ударами по тыловым объектам российской армии. The Washington Post также пишут, что страны Запада хотят, чтобы Киев сосредоточился на дальнобойных ударах, в частности по объектам Черноморского флота и российской армии в аннексированном Крыму.

Собеседники издания при этом признают, что новая стратегия может нести политические риски, поскольку общество и в Украине, и на Западе, может начать проявлять усталость от боевых действий, которые не приносят ощутимого результата в виде отвоеванных территорий.

Официально украинские представители выражали несогласие с переходом к стратегической обороне, отмечая, что это может быть шагом к выгодной России заморозке конфликта. В то же время, в Киеве признают, что на многих участках фронта, в частности под Купянском, под Бахмутом и под Авдеевкой, инициатива сейчас у российских войск, хотя темпы их продвижения минимальны.