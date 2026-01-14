США и Армения опубликовали совместное заявление по проекту TRIPP

По итогам переговоров, состоявшихся в Вашингтоне между государственным секретарём США Марко Рубио и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, было опубликовано совместное заявление Армении и США по проекту «Путь Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP).

Документ официально подтверждает, что Ереван предоставит находящейся под контролем правительства США специальной компании долгосрочные эксклюзивные права на транзитный маршрут, передает армянская служба Радио Свобода.

В документе подтверждается, что на территории Армении планируется создание транзитного маршрута, который через Сюникскую область соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой. В основе соглашения лежат договорённости, достигнутые в августе 2025 года в Белом доме, в ходе которых премьер-министр Никол Пашинян согласился обеспечить «беспрепятственное сообщение».

Согласно опубликованной после переговоров Рубио и Мирзояна «рамке реализации» TRIPP, совместная американо-армянская компания построит железную дорогу, автомагистраль, линии энергоснабжения и другую инфраструктуру вдоль транзитного коридора, а также будет управлять ими не менее 49 лет и взимать доходы от их эксплуатации.

«Армения намерена предложить США 74 процента акций компании по развитию TRIPP, сохранив за собой 26 процентов», — говорится в шестистраничном документе.

«Ожидается, что данная договорённость будет продлена ещё на 50 лет с предоставлением правительству Армении дополнительной доли, в результате чего её участие достигнет 49 процентов».

В документе подчёркивается, что Армения будет обладать полной «юрисдикцией в сфере пограничного контроля и таможенных функций в рамках торговли и транзита, осуществляемых по TRIPP».

«Суверенитет и юрисдикция Армении в отношении пограничных и таможенных действий являются абсолютными и не подлежат оспариванию», — говорится в заявлении.

Аналогичные заверения дал и Рубио, выступив с кратким комментарием для журналистов сразу после приёма Мирзояна в Государственном департаменте.

«С одной стороны, [TRIPP] открывает Армению для бизнеса и позволяет ей экономически процветать, но делается это таким образом, что ни в коей мере не нарушает суверенитет Армении. Здесь нет проблемы суверенитета, проект полностью его уважает» , — заявил Рубио.

В заявлении также отмечается, что компания по развитию TRIPP будет нанимать частных операторов для предоставления «услуг прямого взаимодействия с клиентами», включая «предварительный сбор документов для проверки», а также для взимания транзитных сборов с грузов и отдельных пассажиров. При этом армянские должностные лица обязаны «сохранять физическое присутствие во всех пограничных и таможенных учреждениях Армении», принимать «окончательные таможенные решения и оформления» и осуществлять «миграционный контроль».

В совместном заявлении также упоминается «электронная подача и обработка документов» и содержится призыв применять «дифференцированные процедуры для людей, транспортных средств и грузов, в том числе между Азербайджаном и Нахичеванью».