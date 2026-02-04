Глава МИД Ирана опроверг информацию о срыве переговоров с США

Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами по ядерной программе Тегерана планируется провести в пятницу около 10:00 утра по местному времени. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, встреча должна состояться в столице Омана Маскате. Глава иранского МИД также выразил благодарность оманской стороне за содействие в организации переговоров.

«Я благодарен нашим оманским братьям за то, что они приняли все необходимые меры», – написал Аракчи в соцсети.

Ранее Axios со ссылкой на американских чиновников сообщило, что власти США отказались проводить переговоры с Ираном, которые планировались на 6 февраля.

По данным издания, решение принято после того, как Иран предложил перенести встречу из Стамбула в Оман и ограничить повестку только обсуждением иранской ядерной программы, исключив вопросы баллистических ракет, поддержки вооружённых группировок и прав человека.

«Мы сказали им, что-либо так, либо ничего, а они ответили: «Хорошо, тогда ничего»,– заявил высокопоставленный американский чиновник в разговоре с Axios.

Собеседник отметил, что если Тегеран согласится вернуться к первоначальному формату, США готовы провести встречу на этой или следующей неделе.

«Мы хотим быстро достичь реального соглашения, иначе люди начнут рассматривать другие варианты», — добавил источник Axios, намекая на неоднократные угрозы президента США Дональд Трамп применить военную силу.

Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность нанесения военного удара по Ирану, но в конце января сообщил о начале переговоров между Тегераном и Вашингтоном, подчеркнув, что дальнейшие решения будут зависеть от их результатов.

Кроме того, Трамп в интервью NBC News заявил, что переговоры между сторонами продолжаются, но верховному лидеру Ирана Али Хаменеи «следует беспокоиться».

«Я бы сказал, что ему следует очень сильно беспокоиться, да. Как вы знаете, они ведут с нами переговоры», – сказал Трамп.

Больше новостей Радио Свобода: