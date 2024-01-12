США и Великобритания нанесли удары по боевым позициям хуситов в Йемене, сообщило агентство Reuters. По всей видимости, это первые удары, которые наносятся Соединёнными Штатами по хуситам в Йемене с 2016 года, говорится в сообщении агентства.

По информации Би-би-си, авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые, пользуясь поддержкой Ирана, в последнее время стали нападать на торговые суда в Красном море.

Как сообщает ближневосточная пресса, удары нанесены, в частности, по целям в портовом городе Ходейда и в международном аэропорту столицы Йемена Саны.

С заявлениями по поводу ударов выступили одновременно президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

В специальном заявлении президент Байден назвал эту операцию США и их союзников прямым ответом на «беспрецедентные» нападения хуситов Йемена на торговые суда в Красном море

Удары наносятся с самолетов, надводных кораблей и подводных лодок, сообщают СМИ, в том числе используются крылатые ракеты «Томагавк». Целями стали, в частности, РЛС и склады беспилотников.

В среду вечером Белый дом распространил специальное заявление президента Джо Байдена. В нем указывается, что удары по ряду объектов в Йемене стали ответом на «беспрецедентные» нападения хуситов на суда в Красном море, которые поставили под угрозу муждународное судоходство в регионе. Ракетные удары были нанесены ВМС США совместно с Королевскими Военно-морскими силами Великобритании и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, нападают на морские маршруты в регионе, чтобы продемонстрировать свою поддержку ХАМАС (признана террористической группировкой в США – ред.). Атаки хуситов нарушили международную торговлю на ключевом маршруте между Европой и Азией. Различные судоходные компании приостановили свою деятельность в регионе, направляя суда по маршруту вокруг Африки.

Британские СМИ также сообщили, что другие политические деятели, в том числе лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер, а также спикер Палаты общин, были проинформированы правительством.

Трое жителей йеменской Ходейды сообщили агентству Reuters, что в городе в четверг вечером объявлена тревога из-за интенсивного перемещения сил хуситов и движения военных грузовиков. По их словам, военные объекты и лагеря хуситов в Ходейде также эвакуируются.

Американские военные заявили, что ранее в четверг хуситы совершили 27-е нападение на судоходство с 19 ноября, выпустив противокорабельную баллистическую ракету по международным морским путям в Аденском заливе.



Ранее на этой неделе Военно-морские силы США и Великобритании сбили беспилотники и ракеты, выпущенные хуситами в направлении южной части Красного моря.



Хуситы, захватившие большую часть Йемена в ходе гражданской войны, поклялись атаковать корабли, связанные с Израилем или направляющиеся в израильские порты. Однако многие из кораблей, подвергшихся нападению, не имели никакого отношения к Израилю.

Ранее в четверг лидер хуситов заявил, что любое нападение США на военные формирования хуситов «не останутся без ответа».

Также сообщалось, что Великобритания и США готовы к нанесению ударов по военным объектам хуситов на территории Йемена. Источники в западных оборонных ведомствах сообщили, что в четверг подготовка к атаке активизировалась — в ответ на атаку хуситов а американские и британские корабли в минувший вторник.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о неминуемости «последствий» для хуситов. Британский министр обороны Грант Шэппс порекомендовал журналистам «следить за развитием событий».

Лидер хуситской группировки Абдул-Малик аль-Хути, которая контролирует север и запад Йемена, заявил в четверг, что в случае нападения на позиции повстанцев, они нанесут ответные удары. Это означает, пишет «Гардиан», что конфликт в Красном море может оказаться затяжным.

Аль-Хути в телеобращении в четверг заявил, что его войска полны решимости ответить на любые удары, которые будут наноситься по отрядам хуситов.