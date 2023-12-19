США начинают операцию по защите навигации в Красном море

Вашингтон создаёт коалицию для борьбы с угрозой нападений со стороны йеменских хуситов на суда в Красном море. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин . Он также объявил о начале операции «Страж процветания» (Operation Prosperity Guardian) по обеспечению безопасности судоходства в этом регионе.

В этой международной инициативе помимо США примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшелы и Испания, уточнил глава Пентагона.

На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что Вашингтон ведёт переговоры с другими странами о создании морской оперативной группы, которая будет «обеспечивать безопасный проход судов в Красном море».

Крупные судоходные компании меняют маршруты грузовых судов, ранее проходивших через Красное море, из-за участившихся обстрелов со стороны Йемена. В понедельник атаке морских беспилотников подверглись ещё два судна: норвежский танкер и контейнеровоз под флагом Панамы. Ответственность за обстрелы взяла на себя проиранская радикальная исламистская группировка йеменских хуситов «Ансар Алла».

Вчера же одна из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих компаний British Petroleum заявила, что приостанавливает перевозки нефти на танкерах через Баб-эль-Мандебский пролив – именно там происходят обстрелы. То же самое сделала компания Evergreen – один из лидеров в области контейнерных перевозок.

Атаки хуситов и изменение маршрутов морских перевозок привели к росту цен на нефть. Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли почти на два процента до 78 долларов за баррель.

Хуситы, контролирующие северную часть Йемена, ранее объявили, что включаются в войну с Израилем, и будут обстреливать любые суда, идущие в Израиль или из Израиля или связанные с ним. В последние дни обстрелы с их стороны происходят почти ежедневно. При этом атакам подвергаются суда, не имеющие отношения к Израилю. Представители хуситов объясняют свои действия тем, что экипажи этих судов не откликнулись на вызовы по рации.