США нанесли авиаудары по связанным с Ираном группировкам в Сирии

Соединенные Штаты нанесли два авиаудара по проиранским группировкам на юго-востоке Сирии, близ границы с Ираком. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт «Голос Америки».



В заявлении Остина, которое цитирует агентство Reuters, отмечается, что удары были нанесены по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним вооруженных группировок, расположенным в долине Евфрата, в населенных пунктах Меядин и Абу-Камаль в ответ на серию нападений на американские войска в Сирии и Ираке.

В сообщении говорится, что в городе Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор находится тренировочный центр КСИР. О последствиях ударов информации пока нет.



Остин подтвердил, что приказ о нанесении ударов отдал президент США Джо Байден.

За последние несколько недель американские и коалиционные войска не менее 40 раз подвергались атакам в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных формирований. По меньшей мере 45 американских военнослужащих получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября радикальная палестинская группировка ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) совершила нападение на Израиль, убив не менее 1400 человек и захватив более 200 заложников. В ответ Израиль объявил войну ХАМАС.

Иран и его сторонники утверждают, что США разделяют ответственность за объявленную Израилем войну ХАМАС.



На фоне роста опасений, что конфликт между Израилем и ХАМАС может распространиться на весь Ближний Восток и сделать мишенями американские войска на изолированных базах, США направили в регион военные корабли и истребители.

США также усилили патрулирование территории рядом с военными базами, ограничили доступ к военным объектам и усилили сбор разведывательной информации, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов.

В Сирии находятся 900 военнослужащих США, еще 2500 — в соседнем Ираке.