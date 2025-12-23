США нанесли удар ещё по одному судну в Тихом океане

Южное командование Вооруженных сил США заявило об ударе по судну в восточной части Тихого океана 22 декабря по указанию главы Пентагона Пита Хегсета.

«Объединённая оперативная группа «Южное копье» нанесла смертельный кинетический удар по малозаметному судну, эксплуатируемому организациями, признанными террористическими, в международных водах. Разведка подтвердила, что малозаметное судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле», – говорится на странице командования в социальной сети X.

В командовании отметили, что в результате удара погиб один человек, американские военные не пострадали, сообщает «Настоящее Время».

По данным Русской службы Би-би-си, с сентября 2025 года США поразили в Карибском море более 20 судов, которые, по мнению властей страны, перевозят наркотики. В результате атак погибли по меньшей мере 88 человек. Критики президента Трампа выражали опасения относительно того, не превысил ли Пентагон свои полномочия и не погибли ли при ударах непричастные к наркоторговле лица.

В содействии наркотрафику Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о «полной блокаде» всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из неё. В декабре США захватили у берегов Венесуэлы два танкера – Centuries и The Skipper. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм после задержания танкера Centuries заявила, что США будут продолжать преследовать «незаконное перемещение подсанкционной нефти, используемой для финансирования наркотерроризма в регионе».