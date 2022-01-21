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США обвинили белорусских чиновников в воздушном пиратстве
Власти США выдвинули обвинения в сговоре с целью воздушного пиратства против четырёх белорусских чиновников в связи с принудительной посадкой в аэропорту Минска самолёта Ryanair в мае прошлого года.
Как сообщается на сайте Минюста США, обвинение предъявлено генеральному директору "Белаэронавигации" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам КГБ Беларуси, фамилии которых не называются, приводится только имя и отечество одного из них – Андрей Анатольевич.
По версии американских властей, обвиняемые сфабриковали информацию о взрывном устройстве на борту, чтобы получить контроль над рейсом, летевшим из Афин в Вильнюс. Они заставили экипаж отклониться от курса и сесть в Минске, чтобы белорусские власти могли задержать летевшего этим рейсом белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницу, гражданку России Софью Сапегу.
Подобный сговор не только нарушил международные нормы и уголовное законодательство США, но потенциально поставил под угрозу жизни невинных пассажиров, отметили в ведомстве. В США обвиняемым грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
В Минюсте США утверждают, что Чуро лично сообщил сотрудникам диспетчерской службы о ложной угрозе взрыва на борту ещё до того, как самолёт вылетел из Афин, и дал указание проинструктировать пилота посадить лайнер в Минске. По версии обвинения, Олег Казючиц приказал белорусским авиадиспетчерам сфальсифицировать отчёты об инциденте. Один из сотрудников КГБ участвовал в передаче ложной информации о бомбе, руководил переговорами из диспетчерского пункта и сообщал о развитии ситуации другому сотруднику КГБ, говорится в сообщении министерства юстиции США.
Авиадиспетчер Олег Галегов, экстренно посадивший в Минске самолёт, ещё летом уехал из Беларуси и дал показания польским властям. Он заявил, что в момент происшествия авиадиспетчерская служба минского аэропорта находилась под контролем сотрудника КГБ.
В декабре польские власти опубликовали аудиозапись разговора диспетчера минского аэропорта и пилота самолета Ryanair. На записи слышно, что диспетчера консультирует по-русски третий человек.
- 23 мая самолёт ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске в связи с информацией о минировании, которая позже оказалась ложной. Позже выяснилось, что самолёт посадили по распоряжению белорусских властей, чтобы задержать находящихся на борту основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, освещавшего и координировавшего протестные акции в Беларуси, и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Против них возбудили уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.
Другие новости дня
Володин: Дума обсудит предложение о признании «ДНР» и «ЛНР»
На следующей неделе в Госдуме пройдут консультации с главами фракций по проекту КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании независимости сепаратистских республик на востоке Украины. Затем документ рассмотрит Совет Думы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет "оккупировать Украину". "И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить", — подчеркнул Володин и добавил, что Москва должна искать способ защитить соотечественников в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".
В среду депутаты из фракции КПРФ, включая её лидера Геннадия Зюганова, внесли в Госдуму проект постановления палаты, в котором предлагают официально обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР".
В тексте обращения заявляется, что украинские власти "стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам, быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию" жителей Луганской и Донецкой областей Украины. Политику Киева авторы предлагают считать сравнимой с "геноцидом собственного народа".
Обращение к Путину сделано на фоне беспрецедентного обострения ситуации на границе России и Украины. Многочисленные источники сообщают о концентрации значительной группировки российских войск в регионе. Власти западных стран подозревают Москву в подготовке полномасштабного военного вторжения. Кремль это категорически отрицает.
Накануне Госдепартамент опубликовал перечень высказываний российской стороны по конфликту вокруг Украины, которые Вашингтон расценивает как дезинформацию. Россия стремится убедить собственных граждан в необходимости военной операции на украинской территории, обвиняя Киев и страны Запада в намерениях спровоцировать глобальный конфликт, отмечают в Госдепартаменте
Нынешний кризис спровоцировала Москва, разместив более 100 тысяч военных на границе с Украиной, никаких подобных военных действий на украинской стороне границы не проводилось. "Россия обвиняет в собственной агрессии других, но именно Москва должна положить конец этому кризису мирным путем с помощью деэскалации и дипломатии ", - подчёркивают в американском внешнеполитическом ведомстве.
В Грузии в третий раз за неделю побит рекорд по числу заразившихся COVID
За сутки в Грузии выявили 8767 новых случаев коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Рекорд по числу заразившихся COVID побит в третий раз за неделю.
Накануне провели 56 386 тестов: PCR-тестов – 20 661, экспресс–тестов на антиген – 35 725. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 15.55%, за последние 14 дней составляет 11.39%, за неделю – 12.76%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 631. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 49 пациентов.
Выздоровели еще 5173 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 030 710, выздоровевших – 951 428.
В настоящее время в Грузии 64 625 активных случаев инфицирования, 4342 пациента лечатся в клиниках, 992 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 7059 человек, всего использовано вакцин – 2 643 528.
По подсчетам эпидемиологов, в Грузии уже доминирует омикрон-штамм коронавируса.
В Южной Осетии продолжается рост заболеваемости COVID-19
Югосетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия за сутки выявил 126 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 125). Это данные проведенных в ПЦР-лаборатории 280 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 575 жителей республики, 22 человека – сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 867, выздоровели 10 292», - уточнили агентству «Рес» в ведомстве.
С начала января в Южной Осетии наблюдается резкий рост новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 58 691 исследование на COVID-19.
Байден: реакция на российcкое вторжение в Украину будет жесткой
В четверг президент США Джо Байден заявил, что любое пересечение российскими военными подразделениями границ Украины будет рассматриваться как вторжение, на которое будет дан решительный "экономический" ответ.
"Я совершенно ясно сказал президенту Путину во время разговора. У него на этот счет нет непонимания. Если любое, повторяю, любое российское военное подразделение пересечет границу Украины - это будет вторжение, на которое будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ, который я детально обсудил с нашими союзниками и представил совершенно ясно президенту Путину", - подчеркнул Джо Байден. Россия заплатит высокую цену в случае вторжения, добавил он.
Заявление президента последовало не следующий день после его пресс-конференции, в ходе которой он предположил, что если вторжение будет "незначительным", то реакцию западных союзников на него предсказать трудно, в то время, как крупное вторжение обернется катастрофой для России. Заявления вызвали недоумение и критику в Киеве и в европейских столицах. Президент Украины Владимир Зеленский написал в твиттере, что "незначительных вторжений не бывает, как и малых народов". Уже в среду вечером пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была вынуждена разъяснить, что имел в виду президент Байден.
В четверг Джо Байден напомнил, что Россия прибегала к разной тактике, включая использование полувоенных формирований, военнослужащих, переодетых в гражданскую одежду, "зеленых человечков", кибератаки. "Мы также должны быть готовы к ответу на такие действия", - сказал Джо Байден.
В Абхазии подтверждено 140 случаев коронавируса, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 380 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 140 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 77 пациентов. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 52 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины 73 и 83 лет, а также мужчина 85 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 21, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 39 383 человека. Зарегистрировано 583 летальных случая. Выздоровели 34 374 человека.
В Нижнем Новгороде кадыровцы насильно забрали жену федерального судьи Янгулбаева
Чеченские силовики, проникшие в квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаева, забрали и увезли в неизвестном направлении его жену Зарему, сообщает Кавказ.Реалии. У женщины имеются серьезные проблемы со здоровьем, она потеряла сознание.
По информации «Комитета против пыток», сотрудники чеченской полиции ворвались в квартиру, раскидали по комнатам сотрудников организации, ударили по лицу адвоката, а также избили экс-судью и его жену.
Несколько минут спустя правозащитники сообщили, что супругу Янгулбаева забрали с собой около 7-8 чеченских силовиков: «На лестничной клетке женщина потеряла сознание. Зарема сдавала сегодня тест на ковид, с высокой долей вероятности, она болеет. Также у женщины диабет. Полицейские не взяли ее одежду и инсулин. Ее жизни угрожает огромная опасность».
Сотрудник «Комитета против пыток» Сергей Бабинец добавил, что представившиеся чеченскими полицейскими люди были в масках и вооружены, «выражались нецензурной бранью» и, помимо Сайди и Заремы Янгулбаевых и адвоката, ударили по лицу и его самого.
Также «Комитет против пыток» опубликовал номера автомобилей, на которых увезли Зарему Янгулбаеву.
«Новая газета» сообщает, что в передаче Заремы Янгулбаевой чеченским полицейским участвовали наряд нижегородской полиции и руководство 7-го отдела по Советскому району МВД по Нижнему Новгороду. В связи со случившимся журналисты связались с управлением ФСБ по Нижнему Новгороду. Отказавшийся представиться дежурный заявил им, что «такого не может быть».
Ранее полицейские задерживали сына Янгулбаевых – правозащитника Абубакара Янгулбаева, который работал в северокавказском офисе «Комитета против пыток». В интервью Кавказ.Реалии он рассказывал, что в Чечне силовики забрали в отдел полиции его родственников.
- Как сообщал Кавказ.Реалии, в квартиру Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде, пытались попасть неизвестные люди, представляющиеся сотрудниками полиции, возле дома были припаркованы автомашины с чеченскими номерами. Позднее прибывшему на место адвокату показали, но не дали скопировать постановление о приводе Янгулбаева и его жены в Чечню в качестве свидетелей.
- 28 декабря в Пятигорске был задержан юрист Абубакар Янгулбаев, которого допросили как свидетеля по уголовному делу по статье о публичных призывах к терроризму. Сотрудники Следкома и Центра по противодействию экстремизму МВД по Чечне провели у него обыск, изъяли телефон и ноутбук.
В США подготовлены санкции против миллиардеров по «списку Навального»
Американские конгрессмены подготовили законопроект о введении санкций против 35 россиян, в том числе - миллиардеров, чиновников и их близких родственников. Он совпадает по именам с предложениями команды Алексея Навального. Документ опубликовала газета The Washington Post.
Законопроект под названием «Закон об ответственности Путина» подготовлен группой из 150 консервативных законотворцев «Республиканский исследовательский комитет», пишет газета. Его автором заявлен глава группы конгрессмен Джим Бэнкс, документ уже поддержан больше чем 30 его коллегами.
Документ позволяет президенту США блокировать имущество лиц из санкционного списка, им можно будет запретить въезд в страну. Россию документ требует признать страной - спонсором терроризма, а поддерживаемых Россией донбасских сепаратистов - террористами. Законопроект значительно ограничивает операции американцев с российским госдолгом.
Персональные санкции предложено ввести против миллиардеров Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Геннадия Тимченко и Олега Дерипаски; глав «Роснефти» Игоря Сечина, «Транснефти» Николая Токарева, «Газпрома» Алексея Миллера и ВТБ Андрея Костина; мэра Москвы Сергея Собянина и губернаторов Московской области Андрея Воробьева и Санкт-Петербурга Александра Беглова, Главы ФСБ Александра Бортникова и его сына Дениса, сына секретаря Совбеза Николая Патрушева, бывшего руководителя аппарата Путина Игоря Шувалова, руководителей Администрации президента, включая бывшего премьер-министра Сергея Кириенко, действующего главы правительства Михаила Мишустина, всего - против 35 человек.
В список так же попали главы российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян и Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и председатель ЦИК Элла Памфилова. Общий список полностью повторяет предложение о вводе санкций со стороны команды Алексея Навального, сделанное в январе этого года.
Помимо того, конгрессмены предложили обязать команду президента США в течение полугода после вступления закона в силу опубликовать отчет о личном состоянии и источниках дохода президента России Владимира Путина, членов его семьи и гимнастки Алины Кабаевой, которую неоднократно связывали с Путиным.
Законопроект Бэнкса будет конкурировать в Конгрессе с несколькими предложениями о санкциях против России, российских чиновников и бизнесменов. При этом на этой неделе санкции было предложено ввести против президента России - Владимира Путина.
Жители Гурии остались без электричества из-за снегопада
Снегопад создал проблемы с энергоснабжением региона Гурия на западе Грузии – электричество не подается в селах Озургетского, Ланчхутского и Чохатаурского муниципалитетов.
Во всех трех муниципалитетах региона не прекращается снег. Высота снежного покрова достигает одного метра, пишет агентство «Новости-Грузия». На местах работают все соответствующие службы: департамент автомобильных дорог, муниципальные службы, патруль, спасатели.
По данным муниципальной пресс-службы, с помощью тяжелой техники расчищают как центральные, так и сельские дороги. На местах работают бригады энергораспределительной компании Energo-pro Georgia.
«Все соответствующие службы работают непрерывно. В Чохатаурском муниципалитете интенсивно расчищают центральную дорогу Саджавахо-Бурнати, село Набеглави. В Ланчхутском муниципалитете на дороге Ацана-Акети, где были задержки в передвижении транспорта, дорога уже везде расчищена и эта проблема устранена», - рассказал губернатор Георгий Урушадзе.
По прогнозам синоптиков, обильный снегопад продолжится на западе Грузии как минимум до субботы, затем на некоторое время погода улучшится.
Кобахидзе: Кучава не назначают главой «Партнерского фонда»
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе опроверг слухи о том, что бывший спикер парламента Каха Кучава назначен главой «Партнерского фонда» правительства Грузии. «Эта информация неверна. Когда придет время, вы узнаете, но позже», - сказал Кобахидзе в беседе с журналистами.
Успешный юрист Каха Кучава стал спикером парламента в апреле 2021 года, а 24 декабря внезапно подал в отставку. Правящая партия выдвинула вместо него на пост спикера депутата Шалву Папуашвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сегодня стало известно, что Кучава сдаст депутатский мандат – он обратился к законодательному органу в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий.
Объясняя свою отставку, Кучава сказал, что не покидает партию «Грузинская мечта», и намерен заняться «новым проектом», о котором станет известно в будущем году.
- «Партнерский фонд» – государственный инвестиционный фонд, был основан в 2011 году. Исполнительным директором фонда с 2015 года является Давид Саганелидзе. Фонд функционирует в четырех секторах - энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимое имущество.
- «Партнерский фонд» в различных секторах экономики осуществляет множество проектов, стоимость каждого из которых превышает 1 миллион долларов США. Кроме того, 98 проектов профинансировано в рамках программы «Стартап Грузия». Суммарная стоимость всех проектов – более 2,5 миллиарда долларов.
Путин присвоил звание Героя труда главе «Газпрома» Миллеру
Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Труда Российской Федерации председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. Документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что Миллеру, которому в конце января исполняется 60 лет, из которых 21 год он возглавляет «Газпром», присвоено звание «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
Ранее сообщалось, что убыток «Газпрома» за 2020 год составил почти 707 миллиардов рублей. В том же году Алексей Миллер получил почти 60 миллионов рублей в качестве премии.
В сентябре прошлого года Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект, рекомендующий администрации президента Байдена ввести санкции в отношении 35 человек, которых соратники российского оппозиционера Алексея Навального обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции. В законопроекте указано и имя главы «Газпрома» Алексея Миллера. Санкции пока не введены. В Кремле возможность их введения назвали «враждебным антироссийским выпадом», призвав западных коллег «не играть с огнем».
Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Труда Российской Федерации председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. Документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что Миллеру, которому в конце января исполняется 60 лет, из которых 21 год он возглавляет «Газпром», присвоено звание «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
Ранее сообщалось, что убыток «Газпрома» за 2020 год составил почти 707 миллиардов рублей. В том же году Алексей Миллер получил почти 60 миллионов рублей в качестве премии.
В сентябре прошлого года Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект, рекомендующий администрации президента Байдена ввести санкции в отношении 35 человек, которых соратники российского оппозиционера Алексея Навального обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции. В законопроекте указано и имя главы «Газпрома» Алексея Миллера. Санкции пока не введены. В Кремле возможность их введения назвали «враждебным антироссийским выпадом», призвав западных коллег «не играть с огнем».
США ввели санкции против депутатов Верховной рады
Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Украины «за участие в контролируемой российским правительством деятельности с целью дестабилизации Украины», сообщает пресс-служба американского ведомства.
Под санкции попали действующие депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тарас Козак (соратник пророссийского политика и кума президента России Виктора Медведчука) и Олег Волошин, а также экс-депутаты от «Партии регионов» Владимир Олейник и Владимир Сивкович.
Согласно информации Минфина США, Россия поручила своим разведывательным службам вербовать действующих и бывших украинских правительственных чиновников, чтобы подготовиться к захвату правительства Украины и контролю критически важной инфраструктуры страны.
Санкции предусматривают блокировку финансовой деятельности указанных лиц и арест их собственности в США. Также блокируется деятельность любых организаций, прямо или косвенно принадлежащие указанным лицам на пятьдесят и более процентов.
- Тарас Козак создатель медиахолдинга «Новини», в который входят телеканалы «112 Украина», ZiK и NewsOne. В феврале прошлого года президент Владимир Зеленский обвинил их в пропаганде, финансируемой «страной-агрессором». В декабре 2021-го Киев ввел санкции против холдинга.
- В мае 2021 года Тарас Козак и Виктор Медведчук были заподозрены в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на территории Крыма.
- Владимира Сивковича на Украине подозревают в разгоне палаточного городка оппозиции в ноябре 2013 года, в результате которого пострадали 150 человек.
Референдум по новой белорусской Конституции назначен на 27 февраля
Референдум по новой белорусской Конституции назначен на 27 февраля. Указ подписал в четверг, 20 января, Александр Лукашенко. В бюллетенях будет только один вопрос.
Согласно указу «О назначении республиканского референдума», граждан страны спросят, одобряют ли они предложенные конституционные поправки. Решение, вынесенное на голосовании, вступит в силу через 10 дней после его публикации.
Текст поправок в основной закон занимает 22 страницы. Проект закрепляет статус Всебелорусского народного собрания как параллельной парламенту структуры с высшими полномочиями. В текст возвращается ограничение на два президентских срока. У парламента фактически отменяется право импичмента президенту.
Из кандидатов на пост президента исключаются граждане, живущие за границей, обладающие видом на жительство в другой стране или иным документом, предоставляющим иностранные льготы, например, популярной у жителей восточных регионов республики «Карты поляка». Бывшему президенту новые поправки гарантируют пожизненную неприкосновенность.
Из проекта исключена статья о желании государства сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным. Это может позволить Минску разместить на территории страны российское ядерное оружие и вступить в широкомасштабный военный союз с Москвой.
Поправки в основной закон Лукашенко пообещал избирателям во время массовых протестов в крупных городах страны летом 2020 года. Текст позволяет ему сохранять власть в стране и дальше - несмотря на то, что изначально документ был обещан как уступка протестующим против результатов президентских выборов, где он был объявлен победителем.
Сухумский горсуд оставил Баграта Сурмава под стражей до 28 января
Сегодня, 20 января, кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия под председательством судьи Майи Квициния в составе судей Мимозы Цушба и Лии Адлейба рассмотрела кассационную жалобу адвоката на постановление Сухумского городского суда от 13 января 2022 года в отношении Баграта Сурмава.
Постановлением Сухумского городского суда от 13 января Баграт Сурмава заключен под стражу сроком на 20 суток - до 28 января.
Предварительным следствием Баграт Сурмава подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 (участие в массовых беспорядках) абхазского Уголовного кодекса, по событиям, имевшим место 21 декабря 2021 года у комплекса правительственных зданий, передает информагентство «Апсныпресс».
- Сегодня Верховный суд рассмотрел жалобу адвоката оппозиционного активиста Аслана Тания. Кассационная коллегия по уголовным делам решила не отменять решение Сухумского городского суда и оставила подозреваемого под стражей до 23 января.
- Рассмотрение Верховным судом кассационной жалобы адвокатов еще одного участника митинга, Анри Инапшба перенесено по его просьбе. 13 января Инапшба в знак протеста против решения Сухумского городского суда, заключившего его под стражу на один месяц, проглотил гвозди. Он был госпитализирован в медучреждение.
- Накануне еще одному оппозиционному активисту Баталу Цвижба, ранее заключенному под стражу, изменили меру пресечения на домашний арест.
Блинкен: США и их союзники в Европе едины по отношению к России
США и их европейские союзники будут выступать единым фронтом по вопросу поддержки Украины и оказания давления на Россию, чтобы заставить ее отказаться от эскалации агрессии против этой страны. Об этом после переговоров в Берлине с министрами иностранных дел Германии, Великобритании и Франции заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он подтвердил, что в случае нового вторжения России на территорию Украины последует единый и жесткий ответ США и их союзников. Под новым вторжением имеется в виду «любое пересечение российскими войсками границы Украины». Блинкен также отметил, что Россия может вместо прямого вторжения избрать иные варианты агрессии против Украины - например, кибератаки. Он пообещал, что западные союзники отреагируют и на такие действия.
Главы внешнеполитических ведомств вновь подтвердили, что Запад заинтересован в дипломатическом разрешении конфликта. Блинкен повторил формулу, о которой в последние дни не раз говорили американские представители - о том, что у российского президента Владимира Путина есть два пути: деэскалация или же конфликт, за развязывание которого Россия, однако, заплатит высокую цену. О том же заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Бербок встречалась 18 января в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен встретится с Лавровым в пятницу в Женеве. По словам госсекретаря, будут обсуждаться и недавние переговоры с Россией о гарантиях безопасности, которые пока ни к чему не привели.
Президент США Джо Байден накануне - в связи с наращиванием российской группировки у границ с Украиной - высказал мнение, что Путин скорее всего примет решение о вторжении. В этом случае, по словам Байдена, Россию ждут «катастрофические последствия» - речь идет о серьезных экономических санкциях. При этом президент США высказал мнение, что Путин все же не стремится к полномасштабной войне.
Москва отрицает агрессивные планы и обвиняет Украину и Запад в росте напряженности.
В Молдове из-за угрозы «Газпрома» отключить подачу газа ввели режим ЧП
Парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайного положения на 60 дней. Такое решение было принято после предупреждения "Газпрома" о возможном отключении газа из-за неуплаты за его поставки в январе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.
С предложением о введении ЧП ранее выступила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Она аргументировала необходимость этой меры тем, что "существуют реальные риски для энергетической безопасности страны". Премьер сообщила, что "компания "Молдовагаз" не смогла найти общий язык с "Газпромом", чтобы получить отсрочку по авансовому платежу за январь, который необходимо было сделать до 20 января".
Инициативу введения режима ЧП поддержали 58 депутатов, передает местное издание Deschide.
Режим ЧП предполагает "рационализированное" потребление энергии в стране. Это должно позволить оперативно выделить средства на покрытие долга из бюджета в размере 25 миллионов долларов.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы уже выделила деньги "Молдовагазу" для выплаты "Газпрому" в полном объеме аванса за январь. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Агенство цитирует сообщение правительства. В нем говорится, что "деньги будут выделены в четверг", а "комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала компанию "Молдовагаз" до конца дня 20 января выплатить всю сумму аванса "Газпрому", чтобы гарантировать непрерывность поставки газа потребителям".
Отмечается, что "деньги выделены за счет выплаты в пользу АО "Молдовагаз" авансом компенсаций разницы в цене потребления природного газа, предоставленных бытовым потребителям". Из госбюджета авансом будут выплачены суммы компенсаций за январь, февраль и март.
Также комиссия приняла решение предоставить "Молдовагазу" отсрочку по выплате НДС, чтобы эти деньги также направить на выплаты "Газпрому".
В октябре прошлого года в Молдове уже объявляли режим ЧП во время переговоров с "Газпромом" о поставках газа на следующие годы. В результате стороны договорились о поставках на ближайшие пять лет. Перед продлением одним из главных разногласий стала оценка долга страны перед монополистом. По российским оценкам, он составлял 700 миллионов долларов, стороны договорились об аудите по этой сумме.
Саакашвили заявил, что у него с Порошенко «мало общего»
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал интервью пятого президента Украины Петра Порошенко, в котором тот заявил, что Зеленский его преследует «как Янукович преследовал Тимошенко, и как грузинская власть преследует Саакашвили».
«Я, конечно, польщен, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет тому назад. А после того, как судья Лариса Цокол меня освободила, ее опять-таки по приказу Порошенко стали преследовать и, в конце концов, уволили, а меня похитили и, чуть не придушив, выкинули из страны.
Я по-человечески не желаю Порошенко попасть в тюрьму, но думаю, что на фоне того, что он проводит со мной параллели — у нас с ним мало общего. Я прижал коррупцию мэров (за это они мне мстят), а при Порошенко коррупция расцвела как водоросли в одесском море. Я провел настоящие реформы (и контрреформаторы не могут мне этого простить), а Порошенко их только имитировал. Да и вообще, какой-то он не настоящий Петр Алексеевич, каждый раз как вижу его, больно вспоминать, какие потрясающие возможности при нем моя любимая Украина упустила», – написал Саакашвили в соцсети.
Петр Порошенко присвоил Саакашвили украинское гражданство 30 мая 2015 года, назначив его главой Одесской областной администрации. 26 июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. Украинское гражданство Саакашвили в 2019 году вернул новый президент Владимир Зеленский.
Обвиняемым по «кокаиновому делу» дали сроки от 13 до 18 лет колонии
Дорогомиловский суд Москвы в четверг на основании вердикта присяжных приговорил четырёх обвиняемых по так называемому "кокаиновому делу", связанному с находкой чемоданов с наркотиками на территории российского посольства в Аргентине, к срокам от 13 до 18 лет колонии. Об этом сообщает "Интерфакс".
Предполагаемого организатора поставки, бизнесмена Андрея Ковальчука приговорили к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,8 миллиона рублей. Предпринимателям Иштимиру Худжамову и Владимиру Калмыкову, а также завхозу российского посольства Али Абянову назначили 13, 16 и 17 лет лишения свободы соответственно.
Обвиняемых признали виновными в покушении на контрабанду наркотических средств и покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Адвокат Ковальчука заявил, что приговор будет обжалован.
Ранее коллегия присяжных признала виновными, но заслуживающими снисхождения четверых обвиняемых по делу о контрабанде кокаина.
- Двенадцать чемоданов, в которых было почти 400 килограммов кокаина, были обнаружены на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в декабре 2016 года. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. Следователи утверждают, что кокаин предназначался для отправки в Россию, Германию и Нидерланды.
- Процесс по делу о контрабанде кокаина шёл более двух лет. О главном обвиняемом, Андрее Ковальчуке, который был задержан в Германии, а затем экстрадирован в Россию, СМИ сообщали, что он был сотрудником российских спецслужб. То же самое во время слушаний утверждали трое других подсудимых. Сам Ковальчук отказался говорить в суде о своём прошлом, сославшись на расписку о неразглашении, которую он якобы дал ФСБ. Российские спецслужбы отрицают, что подсудимый числился в их рядах.
- Журналисты-расследователи писали, что семья Андрея Ковальчука неоднократно использовала в незаконных операциях дипломатические документы. СМИ сообщали, что для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда "Россия", на котором летает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В ведомстве эту информацию назвали "фейком". Но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета.
В Абхазии оставили под стражей оппозиционного активиста Аслана Тания
В Абхазии продолжаются судебные заседания по делам задержанных участников оппозиционного митинга 21 декабря.
Сегодня Верховный суд самопровозглашенной республики рассмотрел жалобу адвоката оппозиционного активиста Аслана Тания. Кассационная коллегия по уголовным делам под председательством судьи Темура Тарба, в составе судей Романа Кварчия и Лии Адлейба решила не отменять решение Сухумского городского суда и оставила подозреваемого под стражей до 23 января.
Рассмотрение Верховным судом кассационной жалобы адвокатов еще одного участника митинга, Анри Инапшба перенесено по его просьбе, пишет «Апсныпресс». О дате рассмотрения будет сообщено позже.
13 января Инапшба в знак протеста против решения Сухумского городского суда, заключившего его под стражу на один месяц, проглотил гвозди. Он был госпитализирован в медучреждение.
Накануне еще одному оппозиционному активисту Баталу Цвижба, ранее заключенному под стражу, изменили меру пресечения на домашний арест. Дело в отношении Баграта Сурмава было отложено в связи с отводом судьи.
Глава МИД Литвы: военная угроза РФ должна вызывать обеспокоенность и у Грузии
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что российская военная угроза должна вызывать обеспокоенность не только у Украины и стран Балтии, но и у Грузии.
Заявление прозвучало после двусторонней встречи с вице-премьером и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, передает портал Delfi.lt
«Требования, которые были изложены (Россией), они (...) – об избранном Украиной, Грузий и Молдовой направлении будущего, которое является трансатлантическим, которое является европейским. Именно это Россия стремится изменить. Несмотря на то, что угрожают Украине, стремление России касается и Грузии», – сказал Ландсбергис.
«Они хотят, чтобы выбор жителей именно этих стран не признавался как правильный, этого мы не можем допустить», – добавил он.
В свою очередь, Залкалиани сказал, что направление Грузии - интеграция в Евросоюз и НАТО.
«Позвольте еще раз повторить обязательство Грузии перед ЕС и общеевропейскими ценностями. Нам нужно больше возможностей сотрудничества, чтобы мы могли расширить границы партнерства с ЕС», – сказал он.
Залкалиани говорит, что Запад включился в переговоры с Россией, чтобы прекратить нагнетание ситуации, и это хороший шаг. И все же он подчеркнул, что красные линии переступать нельзя.
«Эти красные линии – суверенитет и территориальная целостность Грузии и Украины, а также наше право выбирать альянсы безопасности», – отметил он.
По словам Ландсбергиса, дипломатия с Россией нужна, однако также нужно быть готовыми применить и меры сдерживания.
«Если переговоры не удаются, тогда есть стратегия сдерживания. (...) Сегодня мы говорим об экономическом сдерживании», – сказал он.
Во время беседы Залкалиани подчеркнул прогресс Тбилиси в проведении реформ и призвал принимать это во внимание, особенно в условиях российской угрозы.
Беларусь запретила вино из Грузии – «Кахетинское домашнее»
В реестр опасной продукции Госстандарта Беларуси включили алкоголь грузинского и испанского производства.
По информации СМИ, опасным для здоровья признали красное полусладкое выдержанное вино «Кахетинское домашнее» (производитель ООО «Кварельский погреб», Грузия) и белое полусухое выдержанное вино JUAN RAMON Blanco Semiseco (производитель Bodegas Parra Dorada, S.L., Испания).
В обоих случаях алкоголь забраковали по одной причине: вино содержит консервант Е200, который недопустим для данного вида продукции. С 22 января ввозить это вино и продавать его в Беларуси запрещено.
Госстандарт Беларуси и ранее вносил в реестр опасной продукции импортные вина. В прошлом году специалисты ведомства забраковали десять видов вин французского, грузинского, азербайджанского производства. Причина одна – содержание пищевой добавки Е 200.
По информации Национального агентства вина Грузии, в 2021 году в Беларусь было экспортировано 4 886 393 бутылки грузинского вина, рост по сравнению с 2020 годом составил 33%.
В ВОЗ предложили разрешить международные поездки непривитым
Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, созванный в связи с пандемией коронавируса, порекомендовал разрешить международные поездки или ослабить ограничения на путешествия между странами. Об этом говорится на сайте организации.
Ограничения международные путешествия не помогают бороться с распространением коронавируса, отмечают в ВОЗ. В качестве примера организация приводит распространение штамма омикрон. При этом ограничения "способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства".
Комитет по чрезвычайным ситуациям также порекомендовал не считать вакцинацию от коронавируса обязательным условием для въезда в страну. Такая рекомендация связана с тем, что в разных странах разный уровень доступности прививок для населения.
Вместо обязательной вакцинации в ВОЗ предлагают расширять другие коронавирусные меры: тестирование на ковид и обязательный карантин. Члены комитета также уточняют, что такие меры не должны создавать финансовой нагрузки на людей, совершающих международные поездки.
За последние сутки в мире выявили 4,2 миллиона заражений коронавирусом. Это на 400 тысяч больше заболевших, чем днем ранее. Всего за время пандемии в мире зарегистрировано 339,5 миллиона случаев заболевания.
- В большинстве стран мира на фоне пандемии введены ограничения на въезд: необходимость проходить карантин по прибытии в страну, сдавать несколько ПЦР-тестов и предъявлять сертификат о полной вакцинации одобренными в стране вакцинами.
- После рекомендаций ВОЗ ограничения на въезд в страну ослабил Тайланд. Там отменили ограничения по странам, из которых могут заезжать туристы, и обязательный карантин по прибытии в страну. Однако все прибывшие все еще должны вакцинироваться и сдать два ПЦР-теста на первый и пятый день нахождения в Тайланде.
- Нарушение коронавирусных ограничений влечёт за собой аннулирование визы, высылку из страны и, в некоторых странах, лишение свободы. Ранее за недостоверную информацию о медотводе от прививки аннулировали визу сербского теннисиста и первой ракетки мира Новака Джоковича, приехавшего на турнир в Австралию. Он был выслан из страны и пропустил турнир.
Президент Ирана с трибуны Госдумы предрёк распад НАТО
Президент Ирана Ибрахим Раиси в четверг выступил на пленарном заседании Госдумы в Москве. В своей речи он, в частности, подверг критике Соединённые Штаты и союз НАТО. По словам Раиси, НАТО "занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами", противостоит "независимым демократиям" и "традициям народов". Это, по мнению иранского президента, в конце концов приведёт к распаду НАТО.
Раиси также похвалил российского президента Владимира Путина за сотрудничество с Ираном в Сирии.
Накануне иранский президент встретился с Путиным в Кремле. Он назвал отношения России с Ираном - находящимся под жёсткими санкциями США из-за своей ядерной программы - "постоянными и стратегическими". Он также передал Путину проект договорённости о стратегическом сотрудничестве на 20 лет.
Раиси считается представителем жёстких консервативных кругов иранского руководства. Верховным лидером Ирана является аятолла Али Хаменеи, однако президент как правило представляет страну во внешних сношениях. С момента своего избрания в прошлом году Раиси, как отмечается, ведёт политику сближения с Москвой и Пекином. Иран, в частности, намерен стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.
Как сообщается, 21 января в Индийском океане пройдут совместные российско-китайско-иранские военные учения.
Югоосетинскую оппозицию обвинили в попытке раскачать ситуацию перед выборами
Провластная парламентская фракция «Единая Осетия» в самопровозглашенной республике Южная Осетия решительно осудила действия оппозиции, инициировавшей процедуру импичмента югоосетинского лидера Анатолия Бибилова.
В заявлении 14 депутатов говорится, что попытка вынести данный вопрос на заседание сессии парламента была осуществлена в нарушение Конституции.
«В связи с вышеуказанным и исходя из того, что процедура отрешения президента в отсутствии заключения Верховного суда и заключения Конституционного суда не может быть инициирована в принципе, «Единая Осетия» заявляет, что данная предложенная инициатива является ничем иным как популизмом и попыткой раскачать общественно- политическую ситуацию в республике накануне предстоящих выборов президента Республики Южная Осетия», – сказано в заявлении.
Депутаты от фракции «Единая Осетия» заявляют, что поддерживают «всенародно избранного президента республики» и не допустят «создания угроз для самой государственности республики Южная Осетия».
Представитель президента в парламенте Анна Кумаритова отметила, что вопрос импичмента является несостоятельным в связи с тем, что в Южной Осетии не сформирован Конституционный суд и «депутатам, внёсшим вопрос на рассмотрение, заранее известно, что полную процедуру проверок он не пройдёт».
Кумаритова также говорит, что Анатолием Бибиловым неоднократно ставился вопрос о созыве им же образованной Комиссии по делимитации и демаркации границы и обсуждении всех назревших вопросов в рамках работы данного коллегиального органа.
В югоосетинском парламенте накануне провалился вопрос об импичменте Анатолию Бибилову. Выдвижение обвинений против него поддержали только 13 депутатов. Отказались участвовать в голосовании представители правящей пропрезидентской партии «Единая Осетия», их союзники из «Единства народа» и депутаты от коммунистической партии.
В Южной Осетии выявили 125 новых случаев коронавируса
Югосетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия за сутки выявил 125 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 81). Это данные проведенных 284 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 471 житель республики, 15 человек сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 741, выздоровели 10 270», – заявили агентству «Рес» в ведомстве.
Как сообщалось ранее, с начала января в Южной Осетии наблюдается резкий рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 58 411 исследований на COVID-19.
Глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева накануне предположила, что в Южной Осетии уже циркулирует омикрон-штамм коронавируса
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