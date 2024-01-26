США остановили финансирование помощи палестинским беженцам

Государственный департамент США в пятницу объявил, что временно приостанавливает финансирование агентства ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР).
Решение было принято после того, как возникли подозрения, что сотрудники агентства в секторе Газа могли быть причастны к нападению признанной в США и Евросоюзе террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. ООН начала проверку агентства. США заявили, что решение о возобновлении финансирования будет принято по результатам этой проверки.
О начале проверки части сотрудников БАПОР сообщил глава агентства Филиппе Лаццарини. Он рассказал, что израильская сторона предоставила ООН материалы, согласно которым служащих можно заподозрить в причастности к событиям 7 октября. Лаццарини не уточнил, сколько сотрудников попали под подозрение и в чем именно их обвиняют. Однако он сообщил, что трудовые договоры с ними уже разорваны и что если подозрения подтвердятся, виновные ответят перед судом.
Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил агентству Reuters, что Антониу Гутерриш тоже ознакомился с материалами. Утверждается, что он «пришел в ужас» от увиденного.
Ранее как Израиль, так и международные правозащитные организации отмечали, что миссии БАПОР в секторе Газа и работающие под эгидой ООН школы и больницы нередко используются ХАМАС для размещения там его военных штабов, складов оружия и ракетных установок для атак по территории Израиля.
UNWatch указывала, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года некоторые сотрудники БАПОР – например, школьные учителя – открыто выражали поддержку действий ХАМАС и лично участвовали в удержании израильских заложников. В агентстве это отрицали.
- Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работы было основано в 1949 году. Оно занимается помощью палестинским беженцам с территории Израиля в Сирии, Ливане, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В сферу ответственности БАПОР входит организация образования, здравоохранения и социальных услуг. США являются одним из крупнейших финансовых доноров БАПОР.
- В результате атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года были убиты более 1200 человек. 253 человека - как израильтяне, так и иностранцы – были взяты в заложники. Около половины из них были освобождены во время краткого перемирия в ноябре. 27 заложников погибли в плену, 132 гражданина Израиля, включая детей, женщин и пожилых людей, по-прежнему остаются в секторе Газа.