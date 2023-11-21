Соединённые Штаты объявили в понедельник о новом пакете военной помощи Украине. Помощь оценивается в 100 миллионов долларов и включает в себя ракетную систему HIMARS, успешно проявившую себя в ходе отражения российского вторжения.

Кроме того, Киев получит дополнительные боеприпасы к таким установкам, зенитные ракеты «Стингер» и противотанковые «Джавелины», TOW и АТ-4, артиллерийские боеприпасы используемых орудиями стран НАТО калибров 155 мм и 105 мм, свыше трёх миллионов патронов для стрелкового оружия, оборудование для расчистки заграждений, запчасти к ранее поставленной технике и зимнюю амуницию, перечисляет сайт Пентагона.

В заявлении главы Госдепартамента США Энтони Блинкена подчёркивается, что пакет поможет Украине в борьбе за освобождение своих территорий, передаёт Голос Америки. «До тех пор, пока Россия не прекратит развязанную ею агрессивную войну, Соединенные Штаты и созданная ими коалиция из более чем 50 стран, будут продолжать поддерживать Украину», – отмечается в заявлении Госдепартамента.

Новый пакет помощи анонсирован после визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев 20 ноября. На пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Остин заявил, что украинская армия уже причинила немалый ущерб российской, отвоевоевала почти половину ранее занятых территории и сумела отогнать Черноморский флот от своих берегов.

«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Все зависит от предоставляемых [Украине] военных возможностей и их сочетании с другим имеющимся вооружением, идёт ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или чём-то еще. … Это жёсткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», — сказал он.