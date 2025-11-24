США признали венесуэльский «Картель-де лос Солес» террористами

Соединённые Штаты официально признали террористической организацией так назывемый «Картель-де лос Солес» («Картель Солнц»), к деятельности которого, как утверждает Вашингтон, причастны лидеры венесуэльского режима, включая фактического президента Николаса Мадуро.

«Картель-де лос Солес» признан «иностранной террористической организацией», что автоматически означает суровые санкции в отношении этой группировки. В сообщении Госдепартамента говорится, что Николас Мадуро возглавляет картель и не является легитимным руководителем Венесуэлы.

Власти Венесуэлы назвали решение США «смехотворным», заявив, что организации под названием «Картель-де лос Солес» не существует.

Власти США обвиняют венесуэльское руководство, помимо нарушений прав человека и преследования оппозиции, также в организации контрабанды наркотиков в Соединённые Штаты. Вашингтон настаивает на том, что «Картель-де лос Солес» — это реально существующая организация, тесно связанная с государственными структурами Венесуэлы, бенефициарами которой является руководство режима Мадуро. Ряд экспертов при этом ставит под сомнение то, что речь идёт действительно о наркокартеле, и отмечают, что первоначально термин «Картель-де лос Солес» возник как публицистическая характеристика коррупции в Венесуэле.

Мадуро и его подчинённые отвергают причастность к контрабанде наркотиков и обвиняют США в поиске предлогов для смены режима в Венесуэле, в том числе и вооружённым путём.

Теоретически Соединённые Штаты могут использовать армию против террористических организаций. Агентство Reuters сообщило в субботу, что США готовы начать «новую фазу операций» в Венесуэле в ближайшие дни, однако о каких операциях идёт речь, в сообщении не говорилось.

14 ноября глава Министерства обороны США (по указу президента Дональда Трампа ему присвоено также наименование Военное министерство) Пит Хегсет объявил, что США начинают операцию под названием «Южное копьё», направленную против наркокартелей в Западном полушарии. Американские военные в последние месяцы наносят удары по венесуэльским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики. Ранее Соединённые Штаты не прибегали к таким действиям, их законность и обоснованность вызвали сомнения и у ряда союзников США.

Американские военные, как ранее сообщала The Wall Street Journal, рассматривают возможность нанесения ударов по стране. Таким образом администрация Дональда Трампа рассчитывает сократить наркотрафик и подать сигнал Мадуро о необходимости отойти от власти, писала газета. Ряд комментаторов пишут и о возможности военной операции по смещению Мадуро.