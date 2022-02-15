США призвали граждан покинуть Беларусь, Молдову и Приднестровье

Госдепартамент США предостерег американских граждан от поездок в Беларусь, Молдову и Приднестровье на фоне угрозы возможного вторжения России на территорию Украины .

В уведомлении, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства, говорится, что рекомендация не въезжать в Беларусь связана "с необычным и внушающим беспокойство" наращиванием Россией военных сил на границе Беларуси с Украиной, произвольным применением Минском законов и риском задержания, а также пандемией коронавируса. В этой связи американцам, находящимся в Беларуси следует немедленно покинуть страну коммерческим или частным транспортом.

31 января Госдепартамент распорядился о выезде членов семей американских госслужащих из посольства в Минске.

От поездок в Молдову американцам рекомендуют отказаться в связи с вызывающей беспокойство военной активностью России вокруг Украины, а также с неразрешенным конфликтом между самопровозглашенным Приднестровьем и правительством в Кишиневе.

Обоим регионам присвоен четвертый уровень опасности.

С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. Официальные представители США и ряда других стран заявляли, что уже на этой неделе вторжение России в Украину весьма вероятно. Кремль это отрицает, а перемещение войск называет своим внутренним делом.

Ранее около 40 стран призвали граждан покинуть Украину.