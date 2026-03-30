США пропустили российский нефтяной танкер к Кубе

Береговая охрана США не стала останавливать российский танкер «Анатолий Колодкин» у берегов Кубы. Он вез на остров, который сейчас находится под энергетическим эмбарго США, 730 тысяч баррелей нефти. Associated Press уточняет, что судно может прибыть в кубинский порт Матанас к 31 марта.

Ранее газета The New York Times сообщила, что патрульные катера береговой охраны США не получали приказа перехватить российский танкер.

О том, что Россия направила на Кубу два танкера с нефтью и топливом стало известно 18 марта. Танкер «Анатолий Колодкин» вез примерно 100 тысяч тонн сырой нефти марки Urals. Еще одно судно Sea Horse идет под флагом Гонконга.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 17 марта заявил, что Москва готова оказать острову посильную поддержку.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 30 марта сообщил журналистам: «Если какая-либо страна хочет сейчас отправить нефть на Кубу, у меня нет с этим проблем — будь то Россия или кто-либо еще».

«С Кубой покончено, у них плохой режим, очень плохое и коррумпированное руководство, и получат ли они судно с нефтью или нет — это ничего не изменит», — добавил Трамп.

16 марта на Кубе произошёл масштабный блэкаут. Практически все жители острова — около 10 миллионов человек — остались без электричества после сбоя в работе национальной энергосистемы. Это произошло на фоне энергетической блокады, введенной США в конце января.

После операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, режим которого снабжал Кубу нефтью, Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на остров.

В Белом доме пояснили, что, по их мнению, кубинский режим поддерживает союзы со многими враждебными странами и злонамеренными субъектами, размещая на своей территории их военные и разведывательные мощности. В качестве примера американская сторона упомянула, что на Кубе находится крупнейший в России зарубежный центр радиоэлектронной разведки, занимающийся «кражей секретной информации», представляющей угрозу нацбезопасности США.

Трамп подтверждал, что Куба хочет заключить соглашение с США и уже ведёт переговоры с ним и госсекретарем США Марко Рубио. Он также заявлял о возможности «дружественного захвата» острова, и допускал, что кубинское правительство «скоро падет».