США указали на»дипломатические издержки» для РФ из-за сделки по зерну

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS высказал мнение, что возможный выход России из зерновой сделки с Украиной будет стоить Москве больших дипломатических издержек.

«Я не могу предсказать, что сделает Владимир Путин. Возможно, Россия выйдет из соглашения, возможно они продолжат. Если они выйдут из него, то весь остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия повернулась спиной к тому, чтобы страны глобального Юга и Африки, Латинской Америки и Азии могли получать необходимое продовольствие по доступным ценам. Я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России огромных дипломатических издержек», - заявил Салливан. Советник Джо Байдена отметил, что США готовы к любому сценарию и плотно взаимодействует по этому вопросу с Киевом.

Ранее сообщалось, что из порта Одессы утром в воскресенье вышло последнее судно с украинским продовольствием в рамках существующей зерновой сделки. Срок ее действия истекает 17 июля.

Имеющиеся у Москвы претензии к сделке касаются части соглашения о снятии ограничений на российский экспорт сельхозпродукции и удобрений. Российские власти заявляют, что эта часть сделки не выполняется.