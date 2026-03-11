США уничтожили иранские минные заградители у Ормузского пролива

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило об уничтожении 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки, ранее сообщал, что Иран начал установку мин в Ормузском проливе. По словам собеседников, пока это не масштабная кампания, но за последние дни были установлены несколько десятков мин.

Один из источников телеканала рассказал, что Иран сохраняет от 80% до 90% своих малых судов и минных заградителей, поэтому может установить сотни мин в проливе.

Корпус стражей исламской революции Ирана, который теперь фактически контролирует пролив наряду с военным флотом, по данным CNN, способен развернуть «коридор» из минных заградительных судов, начинённых взрывчаткой лодок и береговых ракетных батарей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «если по какой-либо причине мины были установлены и не будут немедленно обезврежены, военные последствия для Ирана будут беспрецедентными».

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы: каждый день через него проходили до 65 танкеров, которые перевозили 20% экспортируемой нефти и 30% экспортируемого сжиженного газа. За последнюю неделю, по данным РБК, пролив пересекли всего 14 судов.