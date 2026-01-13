Accessibility links

США в ООН обвинили Россию в «издевательстве над делом мира»

Тэмми Брюс

Представитель Соединённых Штатов на заседании Совета безопасности ООН вечером 12 января подвергла Россию резкой критике за продолжение ударов по объектам инфраструктуры Украины, включая удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник». В выступлении заместителя посла США при ООН Тэмми Брюс действия России были названы очередной «опасной и необъяснимой» эскалацией конфликта.

Она подчеркнула, что российский удар «Орешником» произошёл на фоне мирных переговоров, которые США ведут как с Украиной, так и Россией, и отметила, что действия Москвы могут привести к расширению и усилению конфликта. Она также заявила, что удары по энергетической инфраструктуре Украины являются «издевательством» над делом мира и миротворческими усилиями президента Трампа, и отметила, что Россия, проголосовав в прошлом году за предложенную США резолюцию Совета безопасности, обязалась искать пути как можно скорее заключить мир.

При администрации Трампа представители США существенно реже, чем ранее, критикуют в ООН действия России, делая акцент прежде всего на достижении мира. Нынешнее выступление прозвучало на фоне усиления российских атак на Украину и отсутствия прогресса в мирных переговорах.

Российский представитель Василий Небензя на заседании повторил утверждения Москвы о том, что удар «Орешником» стал ответом на якобы имевшую место атаку Украины на резиденцию Владимира Путина в конце декабря. Украина отрицает факт атаки, к выводу о том, что её не было, или же была атакована не резиденция Путина, пришли и США, в том числе президент Трамп.

Небензя также заявил, что Россия наносит удары лишь по военным объектам, и подверг критике ООН за то, что она осуждает российские удары по Украине, но не украинские - по России. По словам Небензи, Россия продолжит воевать, пока Киев не согласится на «реалистичные условия» мира, что это за условия - он не сказал. Ранее одним из главных условий назывался вывод украинских войск из Донецкой области, впоследствии в Москве заявили, что переговорная позиция России может быть ещё ужесточена.

В результате удара «Орешника» по Львовской области был, как заявили в Минобороны России, разрушен Львовский авиаремонтный завод. Жертв и пострадавших не было. Украинская сторона заявила, что под удар попал промышленный объект, есть разрушения.

