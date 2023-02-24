США в годовщину вторжения объявили о масштабных санкциях против России

Соединённые Штаты в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину значительно расширили санкционный список против Москвы. Минфин США ввел санкции против 22 физических лиц и 83 юридических лиц из России и еще ряда стран. В список Минторга США были добавлены 76 новых юрлиц.

Госдепартамент США ввел санкции против глав 47 российских регионов, девяти министров, включая глав Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго, Минцифры, и вице-премьера Татьяну Голикову. Также ограничения введены против телеведущей Ольги Скабеевой и 1219 российских военных. Кроме того, под санкции попало российское юридическое лицо Запорожской атомной электростанции.

Минфин США включил в список 11 российских банков: Московский кредитный банк, Банк "Урасиб", МТС Банк, Банк "Санкт-Петербург", Банк "Зенит", Ланта Банк, Металлинвестбанк, Банк "Приморье", СДМ-Банк, Уральский банк реконструкции и развития, Банк "Левобережный". Под ограничения попал также бывший зять премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов.

Министерство торговли США ввело санкции против технопарка "Сколково" и связанных с ним компаний, фондов "Сколково" и "Сколтех".

С 10 марта США введут пошлину в 200% на импорт алюминия и алюминиевых изделий из России.

"Сегодняшние действия, вместе с дополнительными мерами, принимаемые Госдепартаментом, Минторгом, управлением торгового представителя США, в координации с с союзниками и партнёрами по G7, служат дальнейшей изоляции России от международной экономики и препятствуют возможности России получать капитал, материалы, технологии и помощь, которые поддерживают её войну против Украины, унёсшей жизни тысяч людей и сделавшей беженцами миллионы", – говорится в заявлении американского Минфина.