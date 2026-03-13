США временно ослабили санкции в отношении российской нефти

Соединенные Штаты разрешили поставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта 2026 года. Об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной на сайте Минфина США.

Разрешение будет действовать с 12 марта по 11 апреля 2026 года. Отмечается, что оно не распространяется на операции, связанные с Ираном, а также товарами и услугами иранского происхождения.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что «эта узкоспециализированная, краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству».

«Президент Дональд Трамп предпринимает решительные шаги для обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках и работает над поддержанием низких цен, одновременно противодействуя угрозе и нестабильности, исходящим от террористического иранского режима», — написал он в соцсети X.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что ограничения будут сняты с около 100 миллионов баррелей нефти. «На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным, несмотря на сопротивление части брюссельской бюрократии», — заявил он.

Днем ранее Дмитриев встретился во Флориде со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также советником Белого дома Джошем Груенбаумом. По итогам встречи он заявил, что они обсудили «текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках», а США «начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность» санкций против России.

Ранее нефтеперерабатывающие заводы Индии получили временное разрешение на покупку российской нефти, находящейся в море, и на которую не нашлось покупателя.