США ввели санкции против Усманова, Ротенбергов, Чемезова, Пескова и других

Роскомнадзор угрожает блокировать сайт Русской службы Радио Свобода Svoboda.org на основании запроса Генеральной прокуратуры об удалении нескольких материалов, связанных с войной в Украине. Об этом говорится в поступивших в редакцию в среду вечером шести уведомлениях.

Ведомство, сообщающее о своём намерении воспользоваться механизмом внесудебной блокировки, требует, в частности, удалить новости об обстреле Харькова, предположительно, по жилым домам, о взломе симпатизирующими Украине хакерами сайтов некоторых российских изданий, материал о реакции пользователей социальных сетей на боевые действия в соседней стране.

Согласно уведомлению Роскомнадзора, в этих материалах "размещена заведомо ложная общественно значимая информация о якобы нападении России на территорию Украины". "Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России, указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности", — сообщает ведомство.

Россия предприняла военное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Российские власти добиваются, чтобы российские СМИ не называли боевые действия "войной". Сообщать о событиях в соседней стране требуют только по официальным источникам информации и с использованием их лексики.

За нарушение этих правил уже были заблокированы сайты других русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – телеканала Настоящее Время и подразделения Украинской службы РС Крым.Реалии. Гонениям подвергаются и другие СМИ. Так, 1 марта за нарушение тех же правил отключена от эфира радиостанция "Эхо Москвы", её сайт заблокирован. Блокировке также подверглись, среди прочих, сайты телеканала "Дождь", издания The Village, студенческого журнала DOXA. Редакция "Новой газеты" вынуждена была согласиться на цензурирование после голосования спонсоров издания.

После блокировки сайта Настоящего Времени президент РСЕ/РС Джейми Флай вновь заявил, что медиакорпорация не подчинится требованиям о цензуре. "Угрозы Кремля представляют собой явную попытку скрыть страшную правду о человеческой цене преступной войны Путина против Украины, – сказал Флай. – Сейчас, в этот критический момент, россияне как никогда нуждаются в нас, чтобы иметь полное представление о картинах уничтожения и смерти, которые были вызваны Путиным и которые его правительство скрывает от своего народа".

В общей сложности за последний месяц Русская редакция Радио Свобода получила от Роскомнадзора 56 уведомлений с требованием удалить различные журналистские материалы. Прежде угрозы блокировки касались в основном текстов, рассказывающих об антикоррупционных расследованиях объявленного в России экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией и некоторых журналистских организаций.

В настоящее время ежедневная посещаемость сайта Радио Свобода составляет примерно миллион человек, после российского военного вторжения в Украину наша аудитория выросла втрое.