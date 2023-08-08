США передадут Украине военную помощь на 200 млн долларов

США сегодня объявят о выделении Украине военной помощи на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

В новый пакет войдет оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот», противотанковых комплексов «Джевелин», реактивные ракеты для РСЗО HIMARS, а также другое оборудование и боеприпасы.

Эти средства высвободилась в результате бухгалтерской ошибки при подсчете стоимости военного оборудования из ранее выделенного пакета помощи на 6,2 миллиарда долларов.

В мае Пентагон сообщил, что по ошибке завысил стоимость поставленных Киеву вооружений, в результате чего появилась возможность осуществить дополнительные поставки.

Одновременно администрация президента США Джо Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование Украины, который будет готов для рассмотрения Конгрессом к осени. Об этом сообщает CNN со ссылкой начальника отдела закупок армии США Дуга Буша.

Ранее телекомпания сообщала, что Белый дом не планирует обращаться к Конгрессу с просьбой о выделении дополнительных средств для Украины до окончания финансового года в конце сентября. Это вызвало беспокойство, что средства могут закончиться уже к середине лета.

В прошлом году администрация четыре раза запрашивала у конгресса дополнительное финансирование для поддержки Украины – в марте, мае, сентябре и декабре.