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Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине
США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите «Группы семи» в Хиросиме.
В пакет помощи войдут преимущественно артиллерия и боеприпасы, в том числе для ракетных комплексов HIMARS, а также военная техника. Кроме того, туда входит и обучение украинских военных.
На встрече лидеров стран G7 в Хиросиме находится и президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня у него состоялась личная встреча с Джо Байденом. Байден заверил Зеленского, что США делают и будут продолжать делать все возможное для поддержки воюющей Украины.
Президент США заявил о стремлении к «справедливому миру» в Украине, и подчеркнул, что вопрос ее территориальной целостности и суверенитета «не подлежит обсуждению».
Это была первая личная встреча Байдена с Зеленским с момента его визита в Киев в феврале. Американский президент вспомнил, как во время прогулки по Киеву слышал сирены воздушной тревоги. «Мы шли дальше. Вы не обращали внимания на сирены. Я тоже не обращал», - сказал он.
- Накануне, еще до прибытия Зеленского, лидеры стран G7 выпустили заявление, в котором вновь осудили Россию за вторжение в Украину и призвали ее вывести войска с украинской территории, а также пообещали оказывать Киеву помощь и далее. Главной темой, которая обсуждается в связи с западной помощью Украине, однако, остается вопрос поставок истребителей. В пятницу вечером Associated Press и CNN со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден намерен одобрить тренировку украинских пилотов на американских истребителях F-16. По данным СМИ, обучение летчиков будет проходить в Европе и может начаться уже в ближайшие недели.
- Кроме того, источники CNN сообщили, что Белый дом не будет возражать против передачи Украине американских F-16 третьими странами. Ранее из-за отказа поставлять Киеву боевые самолеты Белый дом столкнулся с давлением со стороны не только европейских союзников, но и членов Конгресса США. По оценке Киева, для противостояния России в воздухе нужно около 180 современных истребителей. Когда, откуда и сколько истребителей будет передано Киеву, Байден намерен объявить уже после того, как начнутся тренировки пилотов.
Другие новости дня
Гутерриш на саммите G7: пришла пора реформировать Совбез ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на саммите «Группы семи», который проходит в Хиросиме. Он заявил, что считает необходимым реформировать Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудскую систему, поскольку они перестали соответствовать современным реалиям.
Гутерриш напомнил, что эти институты соответствовали мироустройству на момент своего образования в 1945 году. С тех пор, по его мнению, они устарели и стали неэффективны.
«Глобальная финансовая архитектура - устаревшая, дисфункциональная и несправедливая, - сказал глава ООН. - Столкнувшись с экономическими кризисами из-за пандемии Covid-19 и вторжения России в Украину, она не смогла выполнить свою главную функцию и выступить страховочной сеткой для мира».
Ранее Гутерриш уже критиковал устройство организации, которую он возглавляет. «Я выражусь очень ясно: Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить и закончить эту войну. И это вызывает огромное разочарование и гнев», - говорил он во время визита в Киев в апреле 2022 года.
- Совет безопасности ООН был основан в 1945 году. Согласно уставу ООН, решения в нем принимаются на основе согласия всех стран-членов. В их число входят пять постоянных членов - США, Великобритания, Франция, Россия и Китай, - и 10 непостоянных. В последнее время Россия неоднократно пользовалась правом вето, блокируя невыгодные ей предложения международного сообщества.
- В декабре 2022 года Украина призвала лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза и исключить ее из ООН. Однако по действующему уставу ООН это невозможно сделать без согласия самой России.
- Бреттон-Вудская система - международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, принятая в 1944 году. Она положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ), призванные обеспечивать финансовую безопасность стран мира и валютное сотрудничество.
Оппозиционное движение «Дроа!» опубликовало четыре послания лидера
Оппозиционное движение «Дроа!» на странице в Facebook публикует четыре послания своего лидера - Элене Хоштария - из изолятора.
Накануне, 20 мая, представитель оппозиции была задержана в Кахетии и до сих пор находится в полиции.
Лидер «Дроа!» передает, что:
- «все полицейские, кто охранял комфорт танцев дочери Лаврова, - предатели»;
- «все полицейские, кто проявлял насилие в отношении молодежи, борющейся против России, - насильник, который нарушает Конституцию страны;
- «все сотрудники полиции, которые не допускают адвокатов к задержанным, нарушают Конституцию. Вот почему я выступал против них. Так будет всегда, когда в отношении активистов проявляют насилие»;
- «Я очень хорошо себя чувствую: даже неловко было так долго не видеть изолятора».
В Грузии второй день продолжаются акции протеста. Представители гражданского сектора и оппозиционных политических партий протестуют против возобновления прямого авиасообщения с РФ, сообщает SOVA.
Поздно ночью 19 мая распространилась информация о том, что в Грузии находится дочь главы МИД РФ Екатерина Лаврова, которая приехала на свадьбу к одному из членов семьи. Протестующие собрались вблизи гостиницы Kvareli Lake Resort в Кахетии, где в результате столкновений с полицией были задержаны 16 человек, в том числе лидер оппозиционного движения «Дроа!».
Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что свадьба брата зятя главы МИД РФ Сергея Лаврова в Кварели не состоится. Россияне уже покинули страну, сказала она, сославшись на министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.
В окружении Зеленского настаивают, что он не подтверждал сдачу Бахмута
Журналисты на саммите «Группы семи» в Хиросиме задали президенту Украины вопрос о том, остается ли Бахмут в руках украинской армии. «Думаю, нет», - ответил Владимир Зеленский. «На сегодня он только в наших сердцах», - добавил украинский лидер. Такую трактовку беседы в воскресенье привело агентство Reuters.
Отмечалось, что журналисты задали вопросы Зеленскому перед встречей с президентом США Джо Байденом на полях саммита.
Агентство France-Presse пишет, что ответ Владимира Зеленского о Бахмуте был не совсем понятен. «Вы должны понимать, что от города ничего не осталось. На сегодня Бахмут только в наших сердцах», - цитирует Зеленского AFP.
Корреспондент Financial Times в Киеве написал позднее в твиттере, что окружение Зеленского назвало трактовку слов украинского лидера о Бахмуте неверной, то есть он не подтверждал сдачу города. Владимир Зеленский якобы говорил о том, что Бахмут потерян в том смысле, что он полностью разрушен, следует из поста Кристофера Миллера.
О неточной трактовке слов Владимира Зеленского написал в фейсбуке его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Президент России Владимир Путин ранее признал взятие под контроль Бахмута. Его пресс-служба сообщила об этом в ночь на воскресенье. Путин поздравил подразделения ЧВК «Вагнер» и российских вооруженных сил и пообещал государственные награды всем отличившимся.
При этом в поздравлении президента на первом месте упоминаются «штурмовые отряды «Вагнер», и лишь потом - «военнослужащие подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов» (цитата по ТАСС). Ранее и Путин, и Министерство обороны России предпочитали избегать названий частных военных компаний, воюющих в Украине, и называть их наемников «добровольцами».
Минобороны России использовало ту же формулировку. «В результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск» (советское название Бахмута, которое использует российская сторона) - объявило министерство около полуночи с 20 на 21 мая. Основатель и командующий ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии его частями Бахмута еще около полудня 20 мая.
Ранее украинская сторона не подтверждала взятие Бахмута. В частности, заместитель министра обороны Украины Анны Маляр говорила в субботу, что украинские военные «контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты» в городе и частный сектор. При этом Маляр назвала ситуацию в городе «критической». Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что бои в Бахмуте продолжаются.
- Бахмут - районный центр в Донецкой области. По оценкам западных стран, обе стороны понесли в боях за него тяжелые потери. Город сильно разрушен.
- При этом, как неоднократно отмечали и украинские, и западные аналитики, и сам Пригожин, взятие города не имеет стратегического значения - к западу от него расположены новые рубежи обороны украинской армии, в том числе на подступах к Константиновке, Славянску и Краматорску.
Страны-участницы МУС осудили объявление РФ прокурора в розыск
Государства-участники Международного уголовного суда выразили обеспокоенность и сожаление в связи с тем, что российские власти объявили в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина.
Об этом говорится в заявлении президиума Ассамблеи государств-участников МУС. В нем действия Москвы названы «актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать мандат МУС по расследованию, наказанию и предотвращению совершения тяжких международных преступлений».
В заявлении самого суда сказано, что он не поддастся давлению и продолжит исполнять свою миссию.
Об объявлении прокурора Карима Хана в розыск стало известно в пятницу - его имя появилось в базе данных МВД России. Ранее против прокурора и трех судей МУС в России возбудили уголовные дела. Об объявлении в розыск судей пока не сообщалось.
Участниками МУС являются 123 страны - большинство государств мира. Россия его юрисдикцию не признает.
Ордеры на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой были выданы в марте нынешнего года по подозрению в причастности к вывозу украинских детей с подконтрольных России территорий Украины в Россию. Следствие усматривает в этом признаки насильственной депортации.
Правозащитные организации и представитель США по вопросам международного правосудия подвергли в субботу критике специального представителя генерального секретаря ООН за встречу с Львовой-Беловой. С российской уполномоченной встретилась в пятницу Вирджиния Гамба, представитель генсека ООН по вопросу детей в вооруженных конфликтах. Львова-Белова назвала встречу конструктивной и искренней. Представитель Human Rigts Watch, комментируя эту встречу, отметил, что Львова-Белова должна находиться в суде в Гааге, а не встречаться с представителями ООН.
Львова-Белова в режиме онлайн выступала на заседании Совета безопасности ООН в апреле, представители стран Запада тогда вышли из зала.
Участники акции против авиасообщения с Россией устроили шествие в Тбилиси
Участники акции протеста, выступающие против прямого авиасообщения с Россией, устроили шествие в Тбилиси. Изначально митингующие собрались на центральном проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии. Но затем направились в сторону Площади Героев, сообщает SOVA.
Главные требования протестующих: прекращение прямых авиарейсов с Россией, а также немедленное освобождение всех активистов, задержанных правоохранителями на акции у гостиницы Kvareli Lake Resort в Кахетии. Митинг был анонсирован именно после скандала вокруг отеля из-за приезда туда дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Акция завершится у Мемориала павшим за территориальную целостность Грузии, расположенном на Площади Героев. Однако организаторы обещают продолжить протесты.
Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией, прерванное в 2019 году по инициативе Москвы, а также издал указ и об отмене визового режима для граждан Грузии, также введенного Россией в одностороннем порядке еще в 2000 году.
Днем 19 мая был совершен первый авиарейс Москва-Тбилиси, совершенный российской компанией «Азимут». В тот же день прошли акции протеста граждан, выступающих против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Утром 20 мая из Тбилиси в Москву вылетел первый борт Georgia Airlines.
Французский суд подтвердил отказ в жалобе братьев Навальных
Апелляционный суд французского города Ренн подтвердил решение об отказе в удовлетворении жалобы на компанию «Ив Роше», которую несколько лет назад подали адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега.
Братья Навальные обвиняли топ-менеджмент французской компании в «заведомо ложном доносе» и соучастии в фабрикации уголовного дела против них в России. По так называемому делу «Ив Роше» Алексей Навальный в конце концов оказался в России за решеткой, вернувшись в страну после лечения в Германии в январе 2021 года. Впоследствии Навального осудили и по другим делам, сейчас он находится в колонии строгого режима во Владимирской области.
Об отказе в удовлетворении апелляции сообщил французским СМИ адвокат Вильям Бурдон. Он назвал решение «совершенно непонятным» и отметил, что скорее всего и оно будет обжаловано в вышестоящих инстанциях.
Жалобу во французский суд братья Навальные подали в июне 2018 года. Они обвиняли компанию «Ив Роше» в заведомо ложном доносе, из-за которого против них в 2012 году возбудили уголовное дело в России. Навальным предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств. Поводом для возбуждения дела была жалоба дочерней компании «Ив Роше» на компанию Олега Навального «Главное подписное агентство».
Позже «Ив Роше» отказалась выступать в качестве потерпевшей стороны, заявив, что никакого ущерба ей не было причинено. Несмотря на это, уголовное дело закрыто не было. В декабре 2014 года Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам условно, а его брата Олега - к такому же сроку, но реальному.
В январе 2021 года, сразу после возвращения из Германии, где Навальный проходил лечение после отравления, оппозиционер был арестован и по требованию ФСИН суд заменил ему условный срок по «делу Ив Роше» на реальный. Братья Навальные и их сторонники считают дело сфабрикованным по политическим мотивам.
В Тбилиси проходит очередная акция против авиасообщения с Россией
Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси проходит очередная акция против возобновления прямого авиасообщения с Россией. На месте мобилизована полиция. Проспект Руставели перекрыт. Митинг был анонсирован после другого скандала, разгоревшегося из-за приезда в страну дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает SOVA.
Один из лозунгов акции – «Российские самолеты не садятся в Евросоюзе». Таким образом участники призывают власти Грузии отозвать согласие на прямые перелеты и присоединиться к Западу, закрывшему свое небо для авиакомпаний из РФ.
Еще одно требование протестующих – незамедлительно освободить всех активистов, задержанных правоохранителями на митинге у гостиницы Kvareli Lake Resort в Кахетии. Именно там должна была протий свадьба, на которую были приглашены дочь Лаврова с мужем.
Зеленский на саммите G7 встретился с премьером Индии
Президент Украины Владимир Зеленский, который участвует в работе саммита «Группы семи» в Японии, встретился в Хиросиме с рядом лидеров стран G7 - в том числе премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, главой правительства Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, главой Евросовета Шарлем Мишелем. Ожидается и его встреча с президентом США Джо Байденом.
Особое внимание комментаторов привлекла встреча Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это их первая встреча с начала российского широкомасштабного вторжения в Украину. Индия, как и ряд других крупнейших незападных стран, занимает нейтральную позицию по отношению к войне.
Зеленский в соцсетях написал, что во время встречи рассказал индийскому премьеру о о гуманитарных потребностях Украины, в том числе в разминировании и мобильных госпиталях, и поблагодарил Моди за гуманитарную поддержку и за поддержку территориальной целостности Украины.
Как сообщает офис президента Украины, на встрече с британским премьером обсуждалась реализация договоренностей, достигнутых в рамках визита президента Украины в Британию 14 мая. В ходе переговоров с Мелони обсуждалось обучение украинских пилотов в Италии и политическая поддержка Украины.
Макрон заявил, что верит в то, что посещение Зеленским саммита семи ведущих демократических стран может стать «переломным моментом», – цитирует президента Франции агентство AFP. Президент Украины прибыл в Японию именно на французском правительственном самолете. «Ради победы Украины. Ради возвращения мира в Европу», - написал в твиттере Макрон.
Зеленский написал, что поблагодарил Францию за поддержку предоставления Киеву истребителей и участие в тренировочной миссии по подготовке украинских летчиков, а также рассказал Макрону о своих встречах с лидерами арабских стран. На встрече с Шольцем президент Украины поблагодарил канцлера за «мощную оборонную помощь», которую Украина получает от ФРГ.
- Накануне, еще до прибытия Зеленского, лидеры стран G7 выпустили заявление, в котором вновь осудили Россию за вторжение в Украину и призвали ее вывести войска с украинской территории, а также пообещали оказывать Киеву помощь и далее. Главной темой, которая обсуждается в связи с западной помощью Украине, однако, остается вопрос поставок истребителей. В пятницу вечером Associated Press и CNN со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден намерен одобрить тренировку украинских пилотов на американских истребителях F-16. По данным СМИ, обучение летчиков будет проходить в Европе и может начаться уже в ближайшие недели.
- Кроме того, источники CNN сообщили, что Белый дом не будет возражать против передачи Украине американских F-16 третьими странами. Ранее из-за отказа поставлять Киеву боевые самолеты Белый дом столкнулся с давлением со стороны не только европейских союзников, но и членов Конгресса США. По оценке Киева, для противостояния России в воздухе нужно около 180 современных истребителей. Когда, откуда и сколько истребителей будет передано Киеву, Байден намерен объявить уже после того, как начнутся тренировки пилотов.
В Telegram сообщили о попытке прорыва границы в Белгородской области
Российские телеграм-каналы «База», Mash и Shot в субботу днем сообщили о попытке прорыва вооруженной группы с территории Украины в Белгородскую область.
«База» утверждает, что вечером 19 мая вооруженные автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами люди вступили в перестрелку с российскими пограничниками.
Инцидент, как утверждается, произошел в одном километре от границы, в районе села Красный Хутор. Пограничники отбили атаку. По данным Mash, в группе было больше 15 человек, ранения получили от пяти до 10 из них. Shot сообщает о четырех раненых.
Оперштаб Белгородской области сообщил, что что информация о попытке прорыва диверсионной группы с территории Украины не соответствует действительности.
В начале марта стало известно о нападении вооруженных людей на два села в приграничной с Украиной Брянской области. Российские власти сообщили о гибели двух мирных жителей. Ответственность взял на себя «Русский добровольческий корпус».
Представители украинских властей назвали случившееся внутрироссийским конфликтом – корпус состоит из граждан России, воюющих на стороне Украины.
В Армении суд взял под стражу обвиняемую по делу о похищении сына премьера
Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство Следственного комитета о задержании Гаяне Акопян, матери погибшего в 44-дневной войне Жоры Мартиросяна, которая обвиняется по делу о похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Ашота Пашиняна, сообщает Радио Азатутюн.
По решению суда Гаяне Акопян арестована сроком на один месяц.
Во дворе здания суда собралось большое количество поддерживающих Акопян граждан. После оглашения решения суда они перекрыли проспект Аршакуняц.
Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Ашота - пытались похитить днем 17 мая, сообщила принадлежащая семье Пашиняна газета «Айкакан жаманак».
«По предварительной информации, участниками похищения являются члены общественной организации «Зов сыновей», которые заставили Ашота Пашиняна сесть в машину. В какой-то момент сыну премьер-министра удалось выпрыгнуть из остановившегося на миг автомобиля, в результате чего его сбил автомобиль той же организации, следовавший сзади», – отметило СМИ.
Сообщается, что Пашинян получил травму ноги.
Пригожин сообщил о взятии Бахмута. Украина заявляет, что бои еще идут
Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в субботу заявил о взятии Бахмута, города в Донецкой области, за который несколько месяцев шли ожесточенные бои.
В шестиминутном ролике в телеграме Пригожин говорит, что город был взят 20 мая около полудня. «224 дня длилась операция по взятию Бахмута, «бахмутская мясорубка»,- сказал основатель ЧВК.
Представители Украины заявили, что это сообщение не соответствует действительности. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские военные «контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты» в городе и частный сектор. При этом Маляр назвала ситуацию в городе «критической». Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что бои в Бахмуте продолжаются.
Большая часть города уже некоторое время под российским контролем. Бои в последние дни велись в западных районах.
По словам Пригожина, операция по взятию города началась осенью прошлого года для того, чтобы дать возможность «потрепанной российской армии прийти в себя». Владелец ЧВК также заявил, что в боях за Бахмут участвовали исключительно наемники, без помощи со стороны регулярных частей.
Пригожин поблагодарил генерала российской армии Сергея Суровикина «за возможность провести тяжелую операцию» и президента России Владимира Путина «за высокую честь защищать свою родину». «Мы боролись не только с ВСУ в Бахмуте, мы боролись с российской бюрократией, которая вставляла нам палки в колеса», — утверждает владелец ЧВК. При этом Пригожин резко отозвался о министре обороны России Сергее Шойгу и главе Генштаба Валерии Герасимове. По словам основателя ЧВК «Вагнер», они превратили войну в собственное развлечение. Пригожин и раньше резко их критиковал.
По словам Пригожина, к 25 мая бойцы ЧВК «Вагнер» будут выведены из Бахмута в тыл. Вернутся ли они на фронт и если да, то когда, он не сказал.
Минобороны России сообщение о взятии Бахмута пока не комментировало. Зато поздравление уже опубликовал назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.
Бахмут (в российских сводках фигурирует также как Артемовск - это советское название города) - районный центр в Донецкой области. По оценкам западных стран, обе стороны понесли в боях за него тяжелые потери. Город сильно разрушен.
При этом, как неоднократно отмечали и украинские, и западные аналитики, и сам Пригожин, взятие города не имеет стратегического значения - к западу от него расположены новые рубежи обороны украинской армии, в том числе на подступах к Константиновке, Славянску и Краматорску.
В последние две недели украинские военные предприняли ряд успешных контратак к северу и югу от Бахмута, отбросив российских военных на флангах.
Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways
На ситуацию вокруг протестов против возобновления авиасообщения с Россией и информацию о нахождении на территории Грузии дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова отреагировала президент Грузии.
На коротком брифинге Саломе Зурабишвили назвала неприемлемой ситуацию, когда официальные лица и органы, ответственные за безопасность страны, говорят о том, что не владеют информацией о том, пребывают или нет на территории Грузии лица, находящиеся в санкционных списках стран-партнеров Грузии.
По словам президента, правительство страны должно немедленно отреагировать на ситуацию и обеспечить исполнение санкций.
Зурабишвили также подчеркнула, что для нее является неприемлемым и то, что грузинская авиакомпания, пользующаяся поддержкой государства на всех уровнях, осуществляла бы рейсы в страну, которая оккупировала 20% территории Грузии. Президент пообещала, что не будет пользоваться услугами перевозчика Georgian Airways до тех пор, пока сохраняется текущее положение вещей. И призвала граждан последовать ее примеру.
Раскритиковала глава государства и позицию представителей правящей партии. В частности, Зурабишвили считает неприемлемыми слова председателя партии Ираклия Кобахидзе о ксенофобских настроениях в оппозиционной части общества в то время, как за все время с начала российского вторжения в Украину в Грузии не было зафиксировано ни одного случая притеснения граждан России. Подобные высказывания президент считает оскорбительными для всего грузинского народа и обещает не допустить, чтобы позиция Кобахидзе и его единомышленников воспринималась на международной арене как позиция Грузии.
Президент Грузии: свадьба с участием родственников Сергея Лаврова не состоится
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что свадьба брата зятя главы МИД РФ Сергея Лаврова в Кварели не состоится. Россияне уже покинули страну, сказала она, сославшись на министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.
«По поводу сегодняшнего инцидента… Хотя мне было довольно сложно связаться, но я все же получила уверение от министра внутренних дел, что семья, люди, которые сегодня собирались справить вторую половину свадьбы, уехали. Таким образом, свадьба сегодня не состоится. Это победа общества, как в свое время отъезд Гаврилова из страны», - цитирует Зурабишвили SOVA.
Напомним, в районе гостиницы Kvareli Lake Resort в Кахети, где предположительно находилась дочь главы МИД России Сергея Лаврова, проходила акция протеста. На месте были мобилизованы сотрудники полиции и департамента особых назначений (спецназ). Были задержаны, по меньшей мере, 16 участников акции, в том числе лидер оппозиционного движения «Дроа» («Время настало») Элене Хоштария.
По данным СМИ, ситуация стала накаляться после того, как активисты стали забрасывать яйцами выезжающие из гостиницы микроавтобусы, выкрикивая: «Русским не место в Грузии!». Акция протеста продолжается. Собравшиеся требуют от граждан РФ немедленно покинуть территорию отеля.
Как ожидается, сегодня в комплексе будет отмечаться свадьба деверя (брата мужа) Екатерины Винокуровой (Лавровой). Брат российского предпринимателя Александра Винокурова, который приходится главе МИД РФ зятем, ранее расписался со своей избранницей в Тбилиси.
Накануне поздно вечером к гостинице Kvareli Lake Resort прибыл один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия, которого на месте встретили правоохранители. По утверждению Мелия, администрация отеля подтвердила ему, что там проживают члены семьи российского министра. Оппозиционер заявил, что это характеризует отношение к Грузии и грузинским гражданами со стороны Лаврова и Путина как «аморальное» и «вульгарно циничное».
При этом в официальном заявлении гостиницы сообщения о прибытии к ним дочери министра иностранных дел РФ опровергаются: «Мы хотим отреагировать на дезинформацию, которая распространяется в СМИ! Заявляем, что прибытие дочери Лаврова в Kvareli Lake Resort не соответствует действительности, у нас не зафиксирован и ранее не фиксировался постоялец с фамилией Лавров».
Мария Захарова обвинила грузинскую оппозицию в негуманности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала грузинских политиков, выступивших против возобновления авиарейсов Москва-Тбилиси. В своем Telegram-канале она объяснила их поведение негуманностью.
«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах.
Значит, ты никогда не помогал людям с грудными детьми, тяжело больным и попавшим в беду добраться домой.
Значит, ты никогда не слышал в трубку телефона плачущего взрослого мужчину, которому нужно перевезти для похорон в Тбилиси тело своей матери.
Значит, ты никогда не разговаривал с отцом, который собирал деньги на билет ребенку, чтобы тот увидел своих родственников в Грузии.
Значит, ты никогда не помогал передавать лекарства онкологическим больным.
Значит, ты никогда не разговаривал с ребенком, который должен был успеть в хоспис к маме в Москве.
Поверьте, если бы хоть раз кто-то из ныне кричащих прошел через что-то подобное, они бы постыдились сейчас участвовать в этом бесновании.
Эта история – индикатор наличия или отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах», - написала Мария Захарова.
- После того, как в 2019 году Российская Федерация собственным решением отменила авиасообщение Грузией, 19 мая в Тбилисском аэропорту приземлился первый российский самолет. Решение же о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией было принято президентом России Владимиром Путиным 10 мая этого года.
Украина нанесла удар в районе Мариуполя, где в марте был Путин
Украина в пятницу вечером нанесла удар по военным объектам в Мариуполе в районе «Невский», который в марте посещал Путин. На это обращает внимание издание «Агентство».
Украинский советник мэра города Петр Андрющенко написал, что, по предварительным данным, в районе взрыва базировались 150 российских военных, и там регулярно ставилась система ПВО.
Российские власти сообщили, что украинские военные запустили по Мариуполю четыре ракеты большой дальности. Ни Россия, ни Украина не называют тип вооружений. Аналитик Оливер Александр предположил, что удар был нанесен ракетой большой дальности Storm Shadow.
Об атаке на объект рядом с аэропортом Мариуполя стало известно в тот же день, когда Минобороны опубликовало видео поездки Шойгу в пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении, пишет «Агентство». По видео поездки аналитики OSINT Amateur сделали вывод, что вертолет Шойгу мог пролетать над местностью в 15 километрах к востоку от места взрыва, примерно в километре от границы Мариуполя.
О передаче Киеву ракет Storm Shadow стало известно 11 мая. Они имеют дальность более 250 километров и могут достигать возможные цели в аннексированному Крыму и мост через Керченский пролив.
По данным Кремля, Путин приезжал в Мариуполь 18 марта. В микрорайоне «Невский» он пообщался с местными жителями и осматривал их квартиру. На первоначальной версии видео на сайте Кремля, было слышно, как местная жительница кричит: «Это все неправда, это все напоказ». Позднее эту часть вырезали из ролика на сайте вырезали.
Выступление Шендеровича в Лондоне отменили без объяснения причин
Университетский колледж Лондона без предупреждения отменил выступление писателя Виктора Шендеровича. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.
Очевидцы рассказали, что когда они пришли на концерт, то обнаружили, что двери помещения закрыты. Организаторы не смогли объяснить причину отмены встречи.
В итоге Шендерович с собравшимися переместились в Риджентс-парк, где выступил перед зрителями.
- Виктор Шендерович - член Антивоенного комитета России. С самого начала войны России против Украины писатель придерживается антивоенной позиции и резко критикует действия Кремля.
- Шендерович в конце апреля был добавлен в украинскую базу «Миротворец». Перед этим блогер Аркадий Бабченко обвинил писателя в соцсетях в недостаточной поддержке Украины. Шендерович тогда высказал мнение, что после войны дороги России и Украины разойдутся, а пока что у них общая задача - свержение режима Кремля.
- Недавно проукраинские активисты попытались сорвать выступление Шендеровича в Вильнюсе. Они напомнили писателю про фразу «наши мальчики» применительно к российским военным, произнесенную в эфире «Эха Москвы». Писатель тогда говорил, что цитировал высказывание другого человека. В перерыве Шендерович вышел к собравшимся, чтобы пообщаться с ними, но активисты облили его кетчупом.
У гостиницы в Кахетии, где, вероятно, находится дочь Лаврова, начались задержания протестующих
В районе гостиницы Kvareli Lake Resort в Кахетии, где предположительно находится дочь главы МИД России Сергея Лаврова, начались задержания участников акции протеста. На месте мобилизованы сотрудники полиции и департамента особых назначений (спецназ). В СМИ и соцсетях появляются фотографии, свидетельствующие о том, что в Кварели стягиваются дополнительные силы.
По данным СМИ, ситуация стала накаляться после того, как активисты стали забрасывать яйцами выезжающие из гостиницы микроавтобусы, выкрикивая: «Русским не место в Грузии!». Акция протеста продолжается. Собравшиеся требуют от граждан РФ немедленно покинуть территорию отеля.
Как ожидается, сегодня в комплексе будет отмечаться свадьба деверя (брата мужа) Екатерины Винокуровой (Лавровой). Брат российского предпринимателя Александра Винокурова, который приходится главе МИД РФ зятем, ранее расписался со своей избранницей в Тбилиси.
Накануне поздно вечером к гостинице Kvareli Lake Resort прибыл один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия, которого на месте встретили правоохранители. По утверждению Мелия, администрация отеля подтвердила ему, что там проживают члены семьи российского министра. Оппозиционер заявил, что это характеризует отношение к Грузии и грузинским гражданами со стороны Лаврова и Путина как «аморальное» и «вульгарно циничное», пишет SOVA.
При этом в официальном заявлении гостиницы сообщения о прибытии к ним дочери министра иностранных дел РФ опровергаются: «Мы хотим отреагировать на дезинформацию, которая распространяется в СМИ! Заявляем, что прибытие дочери Лаврова в Kvareli Lake Resort не соответствует действительности, у нас не зафиксирован и ранее не фиксировался постоялец с фамилией Лавров».
Самолет Georgian Airways долетел до Москвы – офис авиакомпании забросали яйцами
Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways с сегодняшнего дня начал ежедневное выполнение прямых рейсов в Москву. Российские СМИ пишут, что самолет уже сел во Внуково. На первый рейс было продано 80% билетов.
В отличие от вчерашнего дня, когда в Тбилиси из Москвы прилетел «Азимут», ажиотажа в аэропорту не было. Но ночью офис Georgian Airways в Тбилиси забросали яйцами, а на шесть часов вечера у парламента заявлена новая акция протеста из-за прямого авиасообщения с Россией, пишет агентство «Новости-Грузия».
Georgian Airways ранее выступила с эмоциональным заявлением, призвав убрать от нее «грязные руки», компания назвала противников сближения с Россией и прямого авиасообщения «комичными ничтожествами», а себя – патриотами Грузии.
Российский «Азимут» и Georgian Airways будут летать между Тбилиси и Москвой с частотой семь раз в неделю. Кроме того, Грузия выдала разрешение на полеты из России еще одной российской авиакомпании – Red Wings. По три раза в неделю она будет выполнять рейсы Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва.
FT: ЧВК «Вагнер» через посредника закупила в Китае 20 тысяч шлемов
ЧВК «Вагнер» через компанию-посредника в конце прошлого года закупила в Китае 20 тысяч защитных шлемов - несмотря на санкции. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на таможенные декларации.
По данным газеты, российская компания Broker Expert в общей сложности заказала у небольшой компании в КНР четыре партии шлемов на сумму около двух миллионов долларов. Происходило это на фоне вербовки заключенных для участия в войне против Украины.
В китайской компании рассказали, что шлемы предназначены для игрового использования, но подробностей не привели, отмечает Financial Times. В декларациях также отмечается, то снаряжение не предназначено для военных целей. Представитель поставщика в разговоре с журналистами отметил, что ему ничего неизвестно про Broker Expert, ЧВК «Вагнер» и ее создателя Евгения Пригожина.
Представители Пригожина сообщили Financial Times, что бизнесмен не знает о существовании Broker Expert, но издание обнаружило, что фирма поставляла товары для ЧВК в Африке через порт в Камеруне.
Согласно российским таможенным декларациям, Broker Expert в августе прошлого года отгрузила электрогенераторы, сварочные электроды и огнеупорные изоляционные материалы подконтрольной Пригожину лесозаготовительной компании в Центральноафриканской Республике.
В Broker Expert на просьбу газеты о комментариях не ответили. В официальном описании деятельности компании говорится, что она занимается поставками оборудования для геологоразведки и строительства.
Financial Times также уточняет, что Пригожин не контролирует российскую фирму напрямую, но она, в частности, имеет общего аудитора с картинной галереей матери Пригожина.
WP: Блинкен сыграл главную роль в решении о поставках Украине F-16
Госсекретарь США Энтони Блинкен был главной силой и самым влиятельным сторонником предоставления Украине американских истребителей F-16 из арсенала союзников. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Собеседники издания также рассказали, что Блинкен сыграл аналогичную роль зимой, когда Германия не решалась отправить Киеву свои танки. The Washington Post пишет, что именно госсекретарь убедил Белый дом начать процесс передачи американских танков «Абрамс», несмотря на сопротивление Пентагона. Впоследствии это позволило европейским союзникам присоединиться к поставкам.
Кроме того, по словам источников, согласие Белого дома на передачу Киеву истребителей F-16 – это результат давления союзников по НАТО, Конгресса США и лично президента Украины Владимира Зеленского.
Президент США Джо Байден долгое время не соглашался передавать Украине американские истребители. Кроме того, из-за позиции Вашингтона европейские страны не могли даже тренировать украинских пилотов на F-16.
Вместе с тем The Washington Post отмечает, что сроки поставок боевых самолетов могут быть не такими быстрыми, как ожидает Украина. потенциальным поставщикам - в первую очередь странам Северной Европы с F-16, таким как Нидерланды, Дания, Норвегия и Польша, - необходимо время для проверки своих арсеналов, а также ресурсов для проведения обучения летчиков.
Ранее сообщалось, что Украине для получения преимущества перед Россией в воздухе необходимо около 180 современных истребителей.
Свадебный переполох: дочь и зятя Сергея Лаврова ищут в Грузии
Информация о том, что в Грузии, предположительно, находится дочь российского министра иностранных дел с мужем, стала темой дня в СМИ.
Екатерина Лаврова, по мужу Винокурова, вместе с супругом находится в Кахетии для участия в грандиозной свадьбе, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал Mtavari. Женится брат ее мужа, предпринимателя Александра Винокурова. По версии СМИ, свадьбу решили отмечать в комплексе Kvareli Lake Resort, из-за чего гостиница закрыли для приема других посетителей. Называется и другой комплекс –Akhasheni Wine Resort & Spa. Сообщается, что гостей из России очень много и они расселились по этим двум отелям.
Члены семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова включены в санкционные списки западных стран. Ни одно ведомство пока официально не подтвердило присутствие дочери Лаврова в Грузии.
Оба отеля распространили заявления, утверждая, что гостьи по фамилии Лаврова на их территории нет. В ответ они получили ироничные комментарии с предложением поискать по фамилии «Винокурова». Про гостью по фамилии Винокурова администрации отелей уточнять не стали.
Одновременно Akhasheni Wine Resort & Spa сделал еще одно заявление, что никаких мероприятий, в том числе свадеб, здесь не планируется. Отмечается, что отель не распространяет информации о целях визита своих гостей и их передвижении. Режим комментариев под этим сообщением пришлось ограничить.
В Kvareli Lake Resort заявили, что у них в настоящее время нет гостей из России. Менеджер отеля Майя Патарава в беседе с грузинской службой Радио Свобода подтвердила, что отель действительно закрыт на прием новых постояльцев, но отметила, что просто нет свободных мест – и на эти, и на следующие выходные все номера забронированы.
Тем временем телеканал Mtavari cообщил, что их журналист позвонил в отель, представившись курьером цветочного магазина. Репортер сказал, что на имя Екатерины Лавровой заказана доставка букета и просил уточнить, прибыла ли уже гостья на место.
Mtavari утверждает, что представитель отеля попросил время для уточнения, после чего подтвердил, что букет можно отправлять.
Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария утверждает, что церемония бракосочетания состоялась в Тбилиси, а в Кахетии планируется «накрыть столы». По ее словам, она узнала об этом из соцсетей, куда гости, которые ехали через Верхний Ларс, выкладывали видео.
США впервые с начала войны сняли санкции с российского бизнесмена
Минфин США исключил из санкционного списка сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского, следует из сообщения на сайте ведомства. Это первый с начала войны случай снятия ограничений с крупного российского бизнесмена. Причины решения не объясняются.
Карачинский попал под санкции в апреле прошлого года как член наблюдательного совета банка «Открытие». Через несколько дней стало известно, что бизнесмен сложил полномочия.
После попадания под санкции Карачинский вышел из совета директоров IBS, а затем продал свои акции менеджменту.
IBS основана в 1992 году. Компания среди прочего занимается разработкой программного обеспечения, внедрением бизнес-приложений и другими IT-решениями.
В 2021 году Карачинский занимал 149 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 800 миллионов долларов.
Предприниматель находится под санкциями Украины. Другие страны ограничений против Карачинского не вводили.
После начала войны ни США, ни европейские страны не снимали санкции с крупных российских бизнесменов. По данным Bloomberg, с запросом о выводе из-под санкций в июне прошлого года к властям Евросоюза обращались около 40 россиян.
Россия в 11-й раз с начала мая атаковала Киев. В Бериславе – двое погибших
Россия в одиннадцатый раз с начала мая атаковала Киев дронами. Все обнаруженные беспилотники сбиты, никто не пострадал, сообщили киевские власти. В результате очередного обстрела Херсонской области погибли двое человек, еще один получил травмы, сообщила региональная прокуратура.
По данным Воздушных сил Украины, Россия выпустила по Киеву 18 дронов «Шахед». Урон из-за упавших обломков беспилотников зафиксировали в нескольких районах украинской столицы. Среди них – пожар на крыше многоэтажного дома, повреждения технического здания, автомобилей и дорожного покрытия.
Во время утреннего российского обстрела Берислава Херсонской области снаряд попал в частный дом – погибли двое людей. В Киндейке под Херсоном в результате удара пострадал местный житель, его госпитализировали.
Ночью воздушная тревога звучала и в других украинских областях. По мнению местных властей, Россия пытается нанести удары по ключевым объектам, истощить ресурсы противовоздушной обороны Украины и держать жителей «в глубоком психологическом напряжении».
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине мая 2023 года в результате боевых действий погибли 8836 мирных жителей, 14 985 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.
Зеленский прибыл на саммит G7 на самолете Франции
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит «Группы семи». В аэропорт Хиросимы его доставил правительственный самолет Франции.
«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», - написал Зеленский в телеграме.
В Хиросиме у украинского лидера запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Источники Reuters и Politico утверждают, что в Хиросиме Байден объявит о выделении Киеву военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. Это может произойти после встречи с Зеленским.
В пятницу вечером Associated Press и CNN со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден намерен одобрить тренировку украинских пилотов на американских истребителях F-16. По данным СМИ, обучение летчиков будет проходить в Европе и может начаться уже в ближайшие недели.
Вчера Зеленский посетил встречу Лиги арабских государств в Джидде. Это была первая поездка президента Украины в Саудовскую Аравию. В своем выступлении Зеленский призвал участников встречи поддержать предложения Киева по мирному плану из 10 пунктов и прекращению войны России против Украины.
Государства Персидского залива сохраняют нейтралитет по отношению к войне, несмотря на давление западных стран на производителей нефти Персидского залива с целью помочь изолировать Россию, члена ОПЕК+, напоминает Голос Америки. Вместе с тем наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил на саммите, что его королевство готово выступить посредником между Россией и Украиной.
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