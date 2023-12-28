США выделяют военную помощь Украине на 250 млн долларов

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. Это 54-й пакет помощи Киеву из запасов американского министерства обороны.
Этот пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии, говорится в заявлении Пентагона.
Новый пакет помощи, в частности, включает:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;
- зенитные ракеты Stinger;
- компоненты системы ПВО;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию.
- 23 декабря президент США Джо Байден подписал закон о выделении рекордных 886 миллиардов долларов на национальную оборону в 2024 году. Среди прочего закон предусматривает выделение 11,5 миллиарда долларов на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, а также 800 миллионов долларов на помощь Украине в ее борьбе против российской агрессии.
- Другой бюджетный транш в размере 106 миллиардов долларов, который запросил Байден у Конгресса в октябре, все еще не одобрен. Этот пакет включает 61 миллиард долларов на военную помощь Украине и 14 миллиардов – на поддержку Израиля. Республиканцы настаивают на усилении охраны границ в обмен на своё одобрение помощи другим странам.