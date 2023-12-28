США выделяют военную помощь Украине на 250 млн долларов

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. Это 54-й пакет помощи Киеву из запасов американского министерства обороны.

Этот пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии, говорится в заявлении Пентагона.

Новый пакет помощи, в частности, включает:

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

компоненты системы ПВО;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию.