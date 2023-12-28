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США выделяют военную помощь Украине на 250 млн долларов

Пентагон
Пентагон

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. Это 54-й пакет помощи Киеву из запасов американского министерства обороны.

Этот пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии, говорится в заявлении Пентагона.

Новый пакет помощи, в частности, включает:

  • дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • компоненты системы ПВО;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию.

  • 23 декабря президент США Джо Байден подписал закон о выделении рекордных 886 миллиардов долларов на национальную оборону в 2024 году. Среди прочего закон предусматривает выделение 11,5 миллиарда долларов на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, а также 800 миллионов долларов на помощь Украине в ее борьбе против российской агрессии.
  • Другой бюджетный транш в размере 106 миллиардов долларов, который запросил Байден у Конгресса в октябре, все еще не одобрен. Этот пакет включает 61 миллиард долларов на военную помощь Украине и 14 миллиардов – на поддержку Израиля. Республиканцы настаивают на усилении охраны границ в обмен на своё одобрение помощи другим странам.

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