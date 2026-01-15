США захватили шестой танкер, связанный с Венесуэлой

Соединенные Штаты провели операцию по задержанию еще одного – шестого за последние недели – нефтяного танкера Veronica, связанного с Венесуэлой. Об этом сообщает Южное командование вооруженных сил США.

«Единственная нефть, вывозимая из Венесуэлы, будет нефтью, транспортировка которой осуществляется надлежащим образом и в соответствии с законом», – говорится в сообщении.

The Guardian пишет, что судно Veronica ходит под флагом Гайаны – его последнее зарегистрированное местоположение было у берегов Венесуэлы 12 дней назад. По данным источников агентства Reuters, танкер был задержан в Карибском море.

Как отмечает Reuters, судно было захвачено накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.

Перехваченные к настоящему времени суда либо находились под санкциями США, либо входили в состав «теневого флота» судов, которые маскируют свое происхождение для перевозки нефти находящихся под санкциями стран – Ирана, России или Венесуэлы.