США заявляют об остановке «Северного потока - 2» в случае войны в Украине

В правительстве США вновь заявили о возможности остановки газопровода «Северный поток - 2» в случае вторжения России в Украину.

С комментариями в эфире телеканала NBC выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Если Россия вторгнется в Украину, проект «Северный поток - 2» тем или иным образом не будет продвигаться. И Россия понимает, что мы действуем в координации с партнерами», - сказал Салливан.

Отвечая на вопрос, заявит ли о мерах против газопровода канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего предстоящего в понедельник визита в Вашингтон, Джейк Салливан ответил, что пусть сам германский канцлер сообщает о намерениях Берлина.

Приверженность Германии пуску трубопровода, по которому газ будет поступать в Западную Европу по дну Балтийского моря, отчасти вызвала сомнения в дальнейшей прочности трансатлантических связей, пишет dpa.

США и ряд стран Восточной Европы, включая Украину, критикуют проект, называя его средством политического давления России на Европу. При этом администрация нынешнего американского президента Джо Байдена на данный момент выступает против санкций, чтобы не осложнять отношения с ФРГ. Но в случае российского вторжения ситуация может измениться, о чем недавно говорил, к примеру, представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Москва планы вторжения на территорию соседнего государства категорически отрицает.

В США не исключают, что операция может начаться уже в феврале. Советник Байдена Салливан 6 февраля заявил, что Россия может перейти к боевым действиям на украинской территории «в любой из предстоящих дней или недели через две». Российские действия могут включать аннексию Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение, добавил Салливан.

Reuters и The Washington Post в воскресенье со ссылкой на американских официальных лиц написали, что Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил и средств, необходимых для крупномасштабного наступления.

В украинском руководстве угрозу российского вторжения считают вполне реальной, но призывают без причины не нагнетать ситуацию и не сеять панику, чтобы еще больше не навредить экономике Украины. «Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий», - подчеркнул в воскресенье в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.