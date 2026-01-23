Стало известно, на что по вопросу Гренландии может согласиться Дания

Соединённые Штаты в ближайшие недели будут обсуждать с представителями Дании и Гренландии детали соглашения о будущем Гренландии на основе предложений, обсуждавшихся на встрече президента США Дональда Трампа с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Давосе 21 января.

После этой встречи, спустя всего несколько часов после выступления с требованием передать Гренландию США, Трамп написал, что договорился с генсеком НАТО о принципах «сделки» по Гренландии, которая, по его словам, послужит благу США и их союзников по НАТО. Он также отказался от планов ввести пошлины против стран, выступивших против передачи Гренландии США.

По словам источников Радио Свободная Европа/Радио Свобода среди европейских дипломатов и сотрудников аппарата НАТО, на встрече Трампа и Рютте, вопреки сообщениям ряда СМИ, не обсуждался вопрос создания в Гренландии военных баз США, на территорию которых распространялся бы американский суверенитет (по образцу британских баз на Кипре). Представители Дании, однако, проявили готовность к обсуждению вопросов, не связанных с её суверенитетом над островом. Речь идёт в частности об изменении соглашений с США об их военном присутствии на острове, что позволило бы Вашингтону направлять в Гренландию больше военных, чем сейчас. Дания, как сообщается, согласна с размещением в Гренландии элементов противоракетной обороны США. Также предполагается, что США могут получить право одобрения иностранных инвестиций в Гренландии - чтобы помешать инвесторам, связанным с Китаем или Россией. Также обсуждается вопрос особого статуса для США при добыче полезных ископаемых в Гренландии.

То, что Трамп в последнее время говорил именно о стремлении получить контроль над Гренландией в смысле передачи её под суверенитет США, а также угрожал пошлинами, стало «последней каплей» для многих европейских лидеров, утверждает со ссылкой на источники издание Politico. Отношения с США, а не только вопрос Гренландии, стали темой прошедшего в четверг неформального саммита ЕС. Лидеры, как утверждает издание, пришли к выводу, что природа отношений Европы и США изменилась, и ЕС необходимо предпринимать практические шаги для обеспечения своей стратегической автономии. При этом никаких конкретных решений на саммите принято не было.