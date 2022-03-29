В Стамбуле проходят переговоры представителей России и Украины

В Стамбуле проходят переговоры между представителями Украины и России. Это первые с середины марта очные переговоры. Ожидается, что представители стран обсудят гуманитарные вопросы и попытаются договориться о прекращении огня. Предыдущие несколько раундов проходили по видеосвязи.

Переговоры проходят в стамбульском дворце Долмабахче. Они закрыты для журналистов.

Как заявил в эфире украинских телеканалов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, минимальная задача Киева – "решение гуманитарных проблем".

"Программа максимум – прекращение огня. Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция – железобетонная", – сказал Кулеба.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал на место переговоров России и Украины во дворец Долмабахче. Как сообщалось ранее, он планировал встретиться с каждой делегацией перед началом переговоров.

Эрдоган, выступая перед делегациями России и Украины, призвал к перемирию и сказал, что продолжение боевых действий не выгодно никому. Он выразил надежду, что переговоры принесут конкретный результат.

ТАСС сообщает, что российский миллиардер Роман Абрамович также находится в Стамбуле, где проходят российско-украинские переговоры.

Накануне сразу несколько изданий со ссылкой на источники сообщили, что после переговоров у Абрамовича появились симптомы отправления. Миллиардер и двое участников мирных переговоров России и Украины испытали симптомы, характерные для отравления химическим оружием, сообщили WSJ и Bellingcat.

Как пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров, Москва и Киев обсуждают варианты урегулирования конфликта, которые включают отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и возможность вступить в Евросоюз. В проекте соглашения отсутствуют три изначальных требования России: демилитаризация, денацификация и защита русского языка в Украине, – сообщили источники издания на условиях анонимности.

Первые раунды переговоров России и Украины об урегулировании конфликта проходили в очном формате на белорусской территории. Затем встречи проводились по видеосвязи. Новый раунд – первая личная встреча сторон с середины марта.

21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы безопасности Украины и статуса Донбасса и Крыма будут вынесены на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что только "народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов", которые возможны на переговорах с Россией.