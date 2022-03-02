Байден: США закрывают воздушное пространство для России

Президент США Джо Байден выступил перед членами американского Конгресса с ежегодным посланием "О положении в стране" (State of the Union) – его первым в роли президента. Значительная часть его речи была посвящена российской агрессии против Украины.

Настоящее Время вело прямую трансляцию выступления Байдена:

Основные тезисы выступления Байдена:

О вторжении России в Украину: "Путин просчитался. Он встретил сопротивление украинского народа. Мужество украинцев, решимость президента Зеленского восхищают мир"

США закроют небо для российских авиакомпаний. Об этом официально будет объявлено позже 2 марта

При Министерстве юстиции США будет работать специальная группа, ее целью станет "расследование преступлений российских олигархов"

США и союзники выделят Украине больше 1 миллиарда долларов помощи, включая военную, экономическую и гуманитарную

США продолжат помогать Украине, однако участвовать в военных действиях не будут

Многие американские сенаторы и конгрессмены из обеих партий пришли слушать речь Байдена с украинскими флажками или желто-голубыми аксессуарами. Посол Украины в США Оксана Макарова сидела рядом с первой леди США Джилл Байден, члены Конгресса приветствовали ее овацией.

Байден начал свою речь с внешней политики. "Путин просчитался. Он встретил сопротивление украинского народа. Мужество украинцев, решимость президента Зеленского восхищают мир", – сказал президент США.

Байден перечислил санкции, введенные США и их союзниками в отношении России, особо отметив закрытие доступа к высоким технологиям, которое должно привести к ослаблению российской армии. Президент США также анонсировал создание – совместно с европейскими союзниками – специальной группы для расследования преступлений российских олигархов и отслеживания происхождения их богатства. Наконец, Байден объявил, что США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России. Ранее это уже сделали Великобритания, Евросоюз, еще несколько европейских стран и Канада.

США, по словам Байдена, продолжат помогать Украине, однако участвовать в военных действиях не будут. "Война Путина в Украине сделает Россию слабее, а остальной мир – сильнее. Мы видим объединенную Европу и объединенный Запад. Это испытание, это займет время. Но Путину никогда не сломить решимость свободного мира", – закончил Байден украинскую тему.

Далее он перешел к экономическим вопросам (рост цен на топливо, поддержка американских производителей, реформа налоговой системы), мерам по борьбе с COVID-19 и преодолению последствий пандемии и прочему.

"О положении в стране" – ежегодное обращение президентов США к обеим палатам Конгресса, на котором также присутствуют члены президентской администрации, дипломаты и почетные гости.