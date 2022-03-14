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Стендап-комик Данила Поперечный уехал из России
Известный российский стендап-комик Данила Поперечный уехал из России. Свое решение он объяснил угрозами в свой адрес и опасениями за свою жизнь.
«Я уехал потому, что устал каждое утро просыпаться с ощущением, что меня могут арестовать», - заявил Поперечный, добавив, что не будет делать вид будто уехал в отпуск или отметить день рождения, как это делают некоторые другие звезды шоу-бизнеса. При этом стендапер подчеркнул, что все равно считает свой отъезд «временным».
Ранее сообщалось о временных отъездах из России Ивана Урганта, Ксении Собчак и Семена Слепакова.
В понедельник издание «Агентство» сообщило также, что российские власти подготовили список артистов, чьи выступления на территории страны нежелательны из-за их публичных высказываний против военного вторжения в Украину. В список попали как украинские артисты - в частности, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Монатик, так и российские - Валерий Меладзе, Максим Галкин, группа «Порнофильмы», и другие.
- Стендап-комик Данила Поперечный неоднократно высказывался на политические темы - как во время своих выступлений, так и отдельно от них. Он критиковал Владимира Путина и других российских чиновников, выступал на оппозиционных митингах, а два года назад оплатил крупный штраф, назначенный псковской журналистке Светлане Прокопьевой по обвинению в «оправдании терроризма».
Другие новости дня
В Минюсте Грузии опровергли информацию о засекречивании диагноза Саакашвили
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии готова предоставить адвокатам экс-президента Михаила Саакашвили результаты проведенных медицинских обследований в случае соответствующего запроса. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня 14 марта.
Находящийся в заключении Саакашвили сегодня сообщил, что в выходной день его вывезли из тюрьмы №12 в городе Рустави в гражданскую клинику в Тбилиси, где провели электронейромиографию (ЭНМГ) и гастроскопическое исследование. Как указал экс-президент об этом не были уведомлены ни его личный врач, ни адвокаты или члены семьи. При этом Саакашвили упрекнул Минюст в том, что его диагноз скрывают, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Обвинения в том, что Минюст засекретил эту информацию, лишены каких-либо оснований. Поясняем, что Специальная пенитенциарная служба в соответствии с законом Грузии «О защите персональных данных» лишена возможности обработать информацию о состоянии здоровья без согласия осужденного, так как это особая категория информации… В случае запроса документы, связанные с проведенными исследованиями, будут переданы осужденному Михаилу Саакашвили и его правозащитникам», - говорится в заявлении.
По информации ведомства, 13 марта для проведения рекомендованных медперсоналом обследований осужденный Саакашвили был переведен в Центральную университетскую клинику имени академика Николоза Кипшидзе (Республиканская больница).
«Михаилу Саакашвили с его согласия сделали в медицинском учреждении эзофагогастродуоденоскопию и электронейромиографию, а от МРТ-обследования он отказался», - отмечено в заявлении.
В ведомстве заверили, что в тюрьме Саакашвили обеспечен всеми необходимыми лекарствами и обслуживанием квалифицированного медицинского персонала.
Как сообщил сам Саакашвили, результаты обследований показали, что в тюрьме у него развилась нейропатия, а также энцефалопатия Вернике, приводящая к двигательным и координационным нарушениям и потере памяти. Кроме того, гастроскопия выявила у него многочисленные эрозии.
Врачи Республиканской больницы, по словам экс-президента, считают, «что, если немедленно не начать серьезное лечение», болезнь будет быстро прогрессировать и «закончится инвалидизацией или смертью». Сам Саакашвили считает, что оказать ему квалифицированную помощь в пенитенциарной системе Грузии абсолютно невозможно.
Словакия высылает трёх российских дипломатов
Словакия приняла решение выслать трех сотрудников российского посольства. Они должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщает Reuters со ссылкой на словацкое министерство иностранных дел.
Ведомство также «настоятельно призывает посольство Российской Федерации осуществлять свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях».
МИД России назвал высылку «необоснованной» и пообещал, что действия Словакии «не останутся без ответа».
Госдеп США: Китай готов оказать России военную поддержку
Государственный департамент США отправил союзникам документ, в котором говорится, что Китай готов оказать России военную помощь в проведении «специальной операции» в Украине. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на американских дипломатов.
О соответствующем российском запросе The Financial Times писала в воскресенье 13 марта. Собирается ли Китай помочь союзнику в будущем или уже оказывает военную поддержку, в документе, разосланном союзникам, не уточняется.
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан планирует 14 марта обсудить этот вопрос на встрече с представителем министерства иностранных дел Китая Ян Цзечи в Риме. Салливан отметил, что предупредит китайцев, чтобы они не пытались «выручить» Россию, в том числе помогая ей справить с санкциями Запада.
«Мы видели, как Китай в основном молчаливо одобрял то, что делает Россия, отказываясь присоединиться к санкциям, обвиняя Запад и Соединенные Штаты в помощи, которую мы оказываем Украине, и заявляя, что они хотели бы видеть мирный исход, но по сути ничего не делая для его достижения», – заявил Салливан, добавив, что Китаю также могут грозить санкции в случае поддержки его союзника.
В посольстве Китая в США заявили, что им ничего не известно о запросах о помощи. Аналогичная реакция последовала от России.
- В марте 2022 года президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин подписали в Пекине совместное заявление, в котором их партнерство описывается как «безграничное».
- Российское вторжение на территорию Украины всячески оправдывается в китайских СМИ. В том числе там распространяется необоснованное обвинение России, согласно которому США помогли Украине построить лаборатории по биологическому оружию.
Глава МИД Грузии провел телефонный разговор со своим турецким коллегой
Вице-премьер-министр Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. По информации МИД, министры обсудили процессы в регионе, текущую войну в Украине и создавшуюся в результате сложную обстановку в области безопасности.
«В этом контексте особо была отмечена важность активных усилий Турции по поиску путей прекращения огня и урегулирования нынешнего конфликта дипломатическим путем.
В ходе телефонного разговора детально обсуждались вызовы безопасности, стоящие перед Грузией, в том числе ситуация в оккупированных регионах Грузии. Со своей стороны, турецкая сторона еще раз подтвердила непоколебимую поддержку турецкой стороной территориальной целостности и евроатлантических устремлений Грузии и осудила нелегитимные т.н. парламентские выборы оккупированного Абхазского региона.
Министры также обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества, в том числе возможность проведения стратегического совета высокого уровня. Министры выразили готовность продолжить интенсивный диалог и осуществить двусторонние визиты», - говорится в сообщении МИД Грузии.
Яхта Медведева сменила собственника в день начала войны в Украине
Компания однокурсника бывшего президента России Дмитрия Медведева вышла из собственников роскошной яхты из фильма Алексея Навального «Он вам не Димон» в день начала войны в Украине. Яхта «Фотиния» стоит в эллинге в Финляндии, смена собственника могла скрыть ее от санкций. Об этом сообщает Би-би-си.
Официальный собственник «Фотинии» - российская компания «Инвестиционное содружество», - рассказывает канал. До последнего времени «Инвестиционное содружество» было записано на кипрский офшор Furcina Limited. В расследовании Алексея Навального он упоминался как один из офшоров однокурсника Дмитрия Медведева Ильи Елисеева. В «Он вам не Димон» утверждалось, что предприниматель может управлять активами бывшего президента.
Теперь владелец яхты - московское акционерное общество «Константа». Ее директор Александр Мысячков связан с одной из ключевых структур в системе управления активами, которые Навальный приписал семье Медведева, говорится в расследовании Би-би-си. Медведев находится под международными санкциями из-за войны в Украине. Власти ЕС и Финляндии сейчас выясняют, должна ли приписываемая ему яхта быть арестована, - писала газета Helsinki Sanomat.
Эксперт Би-би-си предположил, что смена собственности в день начала войны должна была скрыть судно от санкций. Незадолго до ввода войск порт в Гамбурге срочно покинула яхта, которую приписывают Владимиру Путину. «Фотиния» так же поступить не могла - выйти из порта в Котке 24 февраля ей было невозможно без проводки ледоколом.
Директор киноцентра Грузии уволен, Минкультуры грозит ему уголовным делом
Директор Национального центра кинематографии Грузии Гага Чхеидзе уволен после публикации заключения аудита о его деятельности. Об этом сообщает Министерство культуры, спорта и молодежи.
«По итогам аудиторской проверки выявлены факты растраты финансовых ресурсов киноцентра, несоответствующие законодательству, серьезные нарушения в системе управления финансовыми ресурсами киноцентра, систематический характер нарушения законодательства Грузии о закупках, предположительные факты непотизма, отсутствие системы контроля и другие», - сказано в заявлении ведомства.
Для последующего реагирования заключение аудита направлено прокуратуре Грузии. Параллельно в киноцентре продолжится служебная проверка. До избрания нового директора возглавлять Национальный центр кинематографии Грузии будет первый заместитель министра культуры Карло Сихарулидзе.
После того, как в марте 2021 года министром культуры назначили Тею Цулукиани, уволены были десятки работников музеев, театров и различных ведомств, входящих в управление Минкультуры, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Министерство объясняет это реорганизацией и реформами. Тем не менее, часть специалистов считают, что их уволили из-за политических взглядов, а также критики правительства «Грузинской мечты». Некоторые научные сотрудники и деятели культуры обвиняют Цулукиани в «репрессиях», подчеркивая, что увольнения никак не связаны с реформами.
Четвёртый раунд российско-украинских переговоров «на паузе»
В четвёртом раунде российско-украинских переговоров об урегулировании вооружённого конфликта "техническая пауза до завтра". Об этом сообщил советник главы офиса президента и представитель украинской делегации Михаил Подоляк.
На этот раз делегации не встречаются лично, а проводят переговоры в режиме он-лайн. Член украинской делегации, советник Офиса президента Михаил Подоляк написал перед началом переговоров, что ожидается трудный разговор, и что украинская сторона будет настаивать на своих требованиях - среди которых прекращение огня, вывод войск и гарантии безопасности. Он высказал мнение, что российская сторона, несмотря на упорное сопротивление Украины, по-прежнему питает иллюзии, что "19 дней насилия против мирных городов - это правильная стратегия".
По словам Подоляка, переговоры также касаются гуманитарных вопросов в связи с бедственным положением мирных жителей в осаждённых городах.
Ранее представители как украинской, так и российской делегаций заявляли, что на переговорах наметился некоторый прогресс, однако не привели деталей. Власти Украины неоднократно отвергали возможность своего согласия на высказанные президентом России Владимиром Путиным требования так называемой демилитаризации Украины и признания российской аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". При этом в Киеве давали понять, что могут отказаться от планов вступления в НАТО, если Украина получит достаточные гарантии своей безопасности, в том числе и от России.
Первая заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью Fox News заявила об определенных "признаках готовности России к серьезным переговорам" с Украиной. По её мнению, этому способствовало давление Запада на Москву. Подробностей, однако, она не привела.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что российская специальная операция - как в Кремле называют вооружённый конфликт в Украине - "развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объёме". При этом о каком сроке идёт речь, Песков не сказал. Представитель Владимира Путина также заявил, что российский президент в начале операции якобы приказывал не штурмовать крупные города, однако теперь не исключено, что такой штурм пожет произойти.
Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси в конце февраля-начале марта и завершились без конкретных результатов. Боевые действия в Украине, куда Россия ввела войска 24 февраля, продолжается.
Команда Навального нашла в Италии ещё два дома Соловьева
Российский телеведущий Владимир Соловьёв, внесённый в санкционные списки ЕС за поддержку враждебных действий России против Украины, владеет большим числом числом элитной недвижимости на озере Комо в Италии, чем было арестовано у него властями страны. Такое утверждение содержится в расследовании команды Алексея Навального, выложенном в ютьюб-канале Popular Politics.
Авторы утверждают, что обнаружили в Италии ещё два особняка, связанных с телеведущим. Один, как утверждается, принадлежит самому Соловьёву, другой записан на его мать. Расследователи считают, что она пользуется виллой в пользу сына и требуют арестовать оба найденных дома.
Авторы расследования обратились с заявлением об аресте этой недвижимости в комитет финансовой безопасности Италии, следящий за соблюдением страной санкционного режима ЕС. Кроме того, они потребовали отозвать визы и виды на жительство у членов его семьи так как, по мнению команды Навального, те не могут проживать в Италии на свои, а должны пользоваться средствами ведущего. Сам он расследование пока не комментировал.
- 14 марта Государственное бюро расследований объявило, что Соловьёв получил статус подозреваемого по делу в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, приведшей к гибели людей. Он был заочно арестован судом во Львове и будет объявлен в международный розыск.
Бжания и Бибилов выразили соболезнования в связи с гибелью жителей Донецка
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания и югоосетинский лидер Анатолий Бибилов выразили соболезнования главе т.н. «ДНР» Денису Пушилину в связи с гибелью мирных жителей в Донецке.
«Выражаю глубокие соболезнования от себя лично и народа Республики Абхазия в связи с гибелью в Донецке мирных жителей в результате ракетного удара комплексом «Точка-У» Вооруженными Силами Украины. Этот чудовищный акт агрессии не может оставить никого равнодушным. Народ Республики Абхазия разделяет боль утраты и скорбь родных и близких погибших и желает скорейшего выздоровления раненым», – отмечается в телеграмме Бжания.
По информации пресс-службы Анатолия Бибилова, югоосетинский президент провел с Денисом Пушилиным телефонный разговор.
«Именно такого рода военные преступления, продолжавшиеся на протяжении 8 лет в отношении населения ДНР и ЛНР, в отношении мирных жителей, детей, не оставили Российской Федерации другого выбора, кроме как начать специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Очевидно, что только с завершением спецоперации жители ДНР, ЛНР да и самой Украины смогут вернуться к мирной и безопасной жизни», – подчеркнул Бибилов.
Представители «ДНР» сегодня заявили об ударе по центру Донецка, который пришелся по центральной части улиц Университетская, Артема, рядом с Домом правительства. РИА Новости со ссылкой на штаб обороны «ДНР» передает, что погибли 17 человек, ранены 28 человек. Корреспондент российского агентства ТАСС сообщал, что над городом «была сбита ракета «Точка-У» ВС Украины, есть погибшие в результате падения обломков».
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
- Южная Осетия признала независимость «ДНР» и «ЛНР» в 2014 году, а Абхазия – 25 февраля текущего года.
Михаила Саакашвили госпитализировали для проведения обследований
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был госпитализирован в гражданскую клинику в Тбилиси для проведения обследований, а затем возвращен в тюрьму. Об этом говорится в заявлении Саакашвили, опубликованном на его странице в Facebook.
«После многомесячных просьб вчера поздно вечером меня отвезли (…) в Республиканскую больницу. Там были проведены электронейромиография (ЭНМГ) и гастроскопическое исследование. Первая процедура полностью подтвердила диагноз различных консилиумов, что в пенитенциарной системе у меня развилась нейропатия, когда невозможно чувствовать конечности и разные части тела, а также энцефалопатия Вернике, приводящая к двигательным и координационным нарушениям, потере памяти», – написал Саакашвили.
Врачи Республиканской больницы, по словам экс-президента, считают, «что, если немедленно не начать серьезное лечение», болезнь будет быстро прогрессировать и «закончится инвалидизацией или смертью».
В беседе с журналистами адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе заявил, что проведенные исследования нельзя считать полноценными, однако, несмотря на то, они подтвердили серьезный диагноз, ранее поставленный членами консилиума, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Это означает лишь одно — если власть и пенитенциарная служба не примут во внимание советы врачей, то, в итоге, мы придем к тому результату, о котором мы давно говорим», – сказал Тутберидзе.
Саакашвили объявил голодовку сразу после задержания 1 октября 2021 года и продолжал ее в течение 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней. Адвокаты говорят о серьезных проблемах со здоровьем Саакашвили, требуя перевести его в профильную клинику.
Президент Грузии отказалась возвращаться к вопросу помилования Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не изменит позицию по вопросу помилования своего предшественника Михаила Саакашвили, несмотря на ситуацию в Украине. Об этом глава государства заявила, представляя сегодня годовой отчет в парламенте Грузии.
Саакашвили – гражданин Украины, он возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте Владимире Зеленском, а в прошлом также занимал пост губернатора Одесской области. После начала полномасштабных военных действий в Украине вопрос его помилования снова стал актуален.
Зурабишвили, которая ранее заявляла, что никогда не помилует экс-лидера страны, просили пересмотреть ее позицию, напоминает агентство «Новости-Грузия».
«Я не касаюсь и не собираюсь касаться повторных обсуждений темы помилования Саакашвили, откуда бы это ни исходило. Ответ я уже однажды дала. Возвращение к этому вопросу на фоне войны в Украине служит только углублению внутренней поляризации», — сказала Зурабишвили.
Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября 2021 года. По решению грузинского суда, обвинившего Саакашвили заочно, он должен шесть лет отсидеть в тюрьме по обвинениям в злоупотреблении служебным положением. Также суд продолжает рассматривать еще три дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
Дома Олега Дерипаски и дочери Путина захватили сквоттеры
Сквоттеры захватили дома в Лондоне и Биарицце, принадлежащие российскому миллиардеру Олегу Дерипаске и, предположительно, дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой. Во втором планируется открыть приют для беженцев с Украины.
В Лондоне дом Олега Дерипаски, который был женат на падчерице дочери Бориса Ельцина, предшественника Путина на посту президента России, был захвачен ночью в понедельник, рассказывает таблоид The Daily Mail. Из окна на фасаде здания вывешен украинский флаг, над входом повышен плакат "Это имущество освобождено", рядом — банер с нецензурным выражением в адрес Владимира Путина с переводом на английский, свидетельствуют фотографии с места событий.
На место ночью прибыла полиция, она не вмешивается в ситуацию. The Daily Mail называет захваченный особняк "самым дорогим блокированным домом в Великобритании", оценивая его в 50 миллионов фунтов (7,1 миллиарда рублей).
Ранее в Биаррице на юге Франции активист Пьер Афнер проник на виллу, которую связывают с дочерью Путина Катериной Тихоновой и её бывшим мужем, сыном друга Путина Кириллом Шамаловым. В особняке был найден выпуск экономического журнала “Валовой внутренний продукт (ВВП)”, на всех обложках которого с 2004 по 2018 год помещалась фотография Путина. Афнер планировал открыть в особняке приют для беженцев от режима Путина, особенно — украинских, рассказало издание The Insider. Он был задержан полицией, передаёт газета Nice-Matin.
Австралия и Нидерланды официально потребовали от Москвы компенсации по делу MH17
Австралия и Нидерланды в понедельник подали совместное заявление в Международную организацию гражданской авиации с требованием обязать Россию выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года.
Обе страны считают Россию ответственной за катастрофу, поскольку считают доказанным, что самолёт был сбит из российского комплекса "Бук" с территории под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.
Большинство из 298 человек, погибших на борту самолёта, – граждане Нидерландов, погибли также более 30 граждан Австралии. Самолёт летел из Амстердама в Куала-Лумпур.
В заявлении руководства Австралии подчёркивается, что обе страны будут использовать "все доступные средства" для привлечения России к ответственности. Нидерланды подтвердили подачу заявления, отметив, что речь идёт об отдельном иске, не связанном с уголовным делом против четырёх подозреваемых в причастности к катастрофе. Его рассматривает суд в Нидерландах в отсутствие подсудимых – бывших полевых командиров и бойцов так называемой "ДНР".
Ранее были предприняты и другие шаги с целью добиться от России признания вины и выплаты компенсаций. Однако официальная Москва отказывается взять на себя вину за гибель самолёта, заявляя, что не доверяет данным международного следствия. В гибели "Боинга" Москва винит Украину, однако не приводит чёткой собственной версии случившегося 17 июля 2014 года.
Нынешнее заявление подано на фоне резкого обострения конфликта в Украине после предпринятого Россией широкомасштабного вторжения в эту страну.
Помощником Инала Ардзинба назначен 19-летний Эдгар Гвазава
Помощником министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инала Ардзинба назначен 19-летний студент Эдгар Гвазава.
Как сообщили в пресс-службе абхазского ведомства, Гвазава – координатор клуба СНГ Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
Гвазава будет координировать деятельность Центра по поддержке молодежи «Будущее Абхазии» на базе абхазского посольства в России, взаимодействие с ВУЗами и институтами развития России.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
- Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
Ереван ответил на предложение Баку о подписании мирного соглашения
Армения обратилась в минскую группу ОБСЕ для организации переговоров о подписании мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.
«Армения ответила на предложения Азербайджана и обратилась к сопредседателям минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и международной хартии о политических и гражданских правах», – отмечается в сообщении МИД.
Как пишет ТАСС, ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам, что Баку передал Еревану предложение из пяти пунктов по нормализации отношений.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что после военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года его кабмин готов открыть эру мира в регионе. Для этого Ереван намерен подписать мирный договор с Азербайджаном, а также нормализовать отношения с Турцией.
Несмотря на данные заявления, ситуация на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения в Нагорном Карабахе остается напряженной. 8 марта на границе в результате обстрела погиб армянский военнослужащий, а в минувший четверг в Нагорном Карабахе получил ранение местный житель.
Российские авиакомпании продолжили полёты без сертификатов технической готовности самолётов
Большинство российских авиакомпаний продолжили полёты после того, как власти Бермудских островов приостановили действие сертификатов летной годности их авиапарка. В островном государстве зарегистрировано не менее 75 процентов флота российских перевозчиков. После отзыва сертификатов полёты должны были быть запрещены — за их безопасность больше не отвечает ни одна страна.
Управление гражданской авиации Бермудских островов приостановило действие сертификатов российских перевозчиков 12 марта. В сообщении организации говорилось, что санкционные меры против России ограничили возможности по надзору за безопасностью, и регулятор не может "уверенно утверждать, что эти самолёты пригодны для полетов", — рассказывает газета "Коммерсантъ". Полёты суден без сертификата готовности запрещены российским законодательство. Таким образом, все рейсы самолетов, зарегистрированных на Бермудах, фактически нелегальны.
Однако российские авиакомпании продолжают эксплуатацию бермудских лайнеров, убедилась газета, изучив данные сервиса Flightradar24. Только 13 марта они каждый час поднимали в небо примерно 100 зарегистрированных на островах самолётов с приостановленным сертификатом лётной годности. На радаре были замечены Airbus и Boeing c кодами бермудского регистра как всех пяти крупнейших перевозчиков, так и менее крупных компаний.
Один из общавшихся с "Коммерсантом" руководителей авиакомпаний анонимно сказал, что перевозчики ждут постановления правительства, официально разрешающего им полёты. До того менеджменту грозит уголовная ответственность по статье о нарушении правил безопасности полётов.
- Российские компании регистрировали самолёты на Бермудских островах для сокращения налоговых выплат и для более простого страхования за границей. Всего в России 730–770 самолетов с бермудской регистрацией из общего парка более чем в 980 самолётов, пишет "Коммерсантъ". В крупных российских аэропортах были открыты представительства бермудского регулятора, сотрудники которого следили за техническим состоянием флота.
- После введения санкций против Москвы и запрета на пролёт российской авиации над западными странами, прямые перелёты авиакомпании могут выполнять только в 15 стран, подсчитала Ассоциации туроператоров России. В том числе — в Турцию, ОАЭ, Катар, Марокко, Иран, Индию и Китай.
В Донецке сообщили об ударе по центру города. Власти «ДНР» заявили о 17 погибших
Представители "ДНР" заявили об ударе по центру Донецка, удар пришелся по центральной части улиц Университетская, Артема, рядом с Домом правительства.
РИА Новости со ссылкой на штаб обороны "ДНР" передает, что погибли 17 человек, ранены 28 человек.
Корреспондент российского агентства ТАСС сообщал, что над городом "была сбита ракета "Точка-У" ВС Украины, есть погибшие в результате падения обломков".
Сначала мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил РИА Новости, что более 20 человек погибли и 13 ранены, среди пострадавших есть ребенок. Позже Минздрав так называемой "ДНР" написал о 16 погибших и о 23 пострадавших, среди которых есть один ребенок.
Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что вблизи зоны удара нет военных объектов.
"Это центральная часть улицы Университетской, улицы Артема, рядом Дом правительства, административные здания и масса гражданских объектов", – добавил Пушилин. Он также заявил, что ракета несла запрещенный кассетный заряд.
"Точка" – советский тактический ракетный комплекс. Модернизированный ракетный комплекс "Точка-У" предназначен для поражения важных целей в тактической глубине построения войск противника: наземных средств, разведывательно-ударных комплексов, пунктов управления, стоянок самолетов и вертолетов. Дальность стрельбы – до 120 км", – пишет "Интерфакс".
Напоминаем, что в условиях войны оперативно проверить достоверность заявлений любой из сторон невозможно.
Проходит четвёртый раунд российско-украинских переговоров
Сегодня проходит четвёртый раунд российско-украинских переговоров об урегулировании вооружённого конфликта. На этот раз делегации не встречаются лично, а проводят переговоры в режиме он-лайн. Член украинской делегации, советник Офиса президента Михаил Подоляк написал перед началом переговоров, что ожидается трудный разговор, и что украинская сторона будет настаивать на своих требованиях - среди которых прекращение огня, вывод войск и гарантии безопасности. Он высказал мнение, что российская сторона, несмотря на упорное сопротивление Украины, по-прежнему питает иллюзии, что "19 дней насилия против мирных городов - это правильная стратегия".
По словам Подоляка, разговор пойдёт также о гуманитарных вопросах в связи с бедственным положением мирных жителей в осаждённых городах.
Ранее представители как украинской, так и российской делегаций заявляли, что на переговорах наметился некоторый прогресс, однако не привели деталей. Власти Украины неоднократно отвергали возможность своего согласия на высказанные президентом России Владимиром Путиным требования так называемой демилитаризации Украины и признания российской аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". При этом в Киеве давали понять, что могут отказаться от планов вступления в НАТО, если Украина получит достаточные гарантии своей безопасности, в том числе и от России.
Первая заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью Fox News заявила об определенных "признаках готовности России к серьезным переговорам" с Украиной. По её мнению, этому способствовало давление Запада на Москву. Подробностей, однако, она не привела.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что российская специальная операция - как в Кремле называют вооружённый конфликт в Украине - "развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объёме". При этом о каком сроке идёт речь, Песков не сказал. Представитель Владимира Путина также заявил, что российский президент в начале операции якобы приказывал не штурмовать крупные города, однако теперь не исключено, что такой штурм пожет произойти.
Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси в конце февраля-начале марта и завершились без конкретных результатов. Боевые действия в Украине, куда Россия ввела войска 24 февраля, продолжается.
Одна из беременных девушек, пострадавших в Мариуполе от авиаудара, умерла вместе с ребенком
Одна из беременных девушек, пострадавших в Мариуполе от авиаудара по роддому, умерла вместе с нерожденным ребенком.
О гибели женщины первой рассказала у себя в фейсбуке журналистка "Голоса Америки" Ася Долина.
"Первая беременная девушка из видео и фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее нерожденный не выжил", – написала она.
Информацию подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который и сделал фотографию с девушкой, а также издание Associated Press, которое ссылается на местного хирурга Тимура Марина.
По данным АР, после обстрела роддома беременную женщину доставили в другую больницу. Марин рассказал агентству, что у нее был раздроблен таз и оторвано бедро. Врачи провели кесарево сечение, но ребенок "не подал признаков жизни". После этого врачи в течение получаса пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось.
Имя погибшей не называется. В хаосе после обстрела медики, отмечает агентство, не успели его узнать до того, как родственники пришли за телами.
Другая женщина, бьюти-блогер Марианна Подгурская, которую тоже сфотографировали при обстреле роддома Мариуполя, вечером 10 марта родила девочку.
Ранее сообщалось, что после попадания ракеты в мариупольский роддом погибли три человека, среди которых один ребенок. Еще 17 пострадали. Украина обвинила в бомбежке российскую сторону.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 марта во время пресс-конференции сказал, что роддом в Мариуполе был "базой для экстремистов", и утверждал, что там не было пациентов и персонала.
Через несколько часов после комментария Лаврова Минобороны РФ заявило, что российская армия не наносила удара по больнице в Мариуполе и вообще "абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла". Авиаудар российское оборонное ведомство назвало "полностью режиссированной провокацией".
Автор фотографий разбомбленного российской армией роддома в Мариуполе Евгений Малолетка рассказал The Insider, что в больнице, вопреки заявлениям российского МИДа, находились обычные пациенты, а не батальон боевиков.
«Грузинская мечта» заподозрила президента Зурабишвили в нарушении Конституции
Правящая партия «Грузинская мечта» заподозрила президента Грузии Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции.
Ранее Зурабишвили заявила, что правительство страны ограничивает её международную деятельность, из-за чего она была вынуждена отменить рабочий визит в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву и провести личные встречи с европейскими лидерами.
«Если то, что сказала президент, правда, получается, что она нарушила Конституцию. Мы разберемся в этом (вопросе)», – сказал председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.
Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия правительства.
Президент Грузии обвинила правительство в ограничении её международной деятельности
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что правительство страны ограничивает её международную деятельность.
«26 февраля 2022 года мне поступил письменный отказ в рабочих визитах в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву. Учитывая текущую ситуацию, я отменила все официальные форматы. Я посчитала необходимым использовать личные контакты и превратила рабочий визит в личные встречи», – заявила Зурабишвили.
Президент также упрекнула премьер-министра Ираклия Гарибашвили, единолично подписавшего заявку на вступление в ЕС.
Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия правительства.
Президент Грузии просит Зеленского вернуть в Тбилиси посла Украины
Президент Грузии Саломе Зурабишвили просит о возвращении в Тбилиси чрезвычайного и полномочного посла Украины. Соответствующее заявление глава государства сделала сегодня, выступая в парламенте Грузии с ежегодным отчетом, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Обращаюсь к моему коллеге и другу, президенту Украины Владимиру Зеленскому и прошу вернуть посла, чтобы в эти тяжелейшие минуты между двумя нашими народами связи полностью укрепились и были более крепкими», – сказала Зурабишвили.
1 марта Владимир Зеленский объявил об отзыве посла Украины из Грузии для консультаций. Причиной он назвал препятствование желающим помочь Украине добровольцам и «неморальную позицию» грузинского правительства по отношению к санкциям против России.
В правящей «Грузинской мечте» назвали это решение «неоправданным и очень печальным», возложив всю ответственность за сложившуюся ситуацию на оппозицию. Правительство Грузии пообещало, что продолжит политическую поддержку Украины и гуманитарную помощь, несмотря на отзыв посла.
Из Украины на родину вернулись до 1,6 тысячи граждан Грузии
До 1,6 тысячи граждан Грузии вернулись на родину из Украины через третьи страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.
При помощи внешнеполитического ведомства 13 марта наземным транспортом в Грузию вернули около 40 граждан. Еще 50 покинут Румынию сегодня, 14 марта. Кроме того, на этой неделе запланирован отъезд граждан Грузии из Польши – при помощи государства домой вернутся в общей сложности 150 человек.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», также продолжается организованная эвакуация граждан с территории Украины в соседние государства. 15 и 16 марта будут выполнены дополнительные автобусные рейсы из Львова в Варшаву.
Эвакуацию соотечественников из Одессы осуществляет генконсульство Грузии.
В период нахождения на территории третьих стран дипломатические представительства оказывают гражданам Грузии первичную помощь.
«По поручению правительства, посольство Грузии в Украине, генеральное консульство в Одессе и консульский пункт в Львове продолжают работать в чрезвычайном режиме и оказывать помощь гражданам Грузии. В чрезвычайном режиме работают и дипломатические представительства Грузии в соседних с Украиной странах – в Румынии, Польше, Молдове, Словакии и Венгрии», — сообщили в МИД.
В Киеве снаряд попал в девятиэтажный дом, есть погибшие
Сегодня 19-й день российского вооружённого вторжения в Украину. Бои, обстрелы и авиаудары продолжаются в различных областях страны.
В Оболонском районе на севере Киева, как утверждают местные власти, артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом.
Сообщается о гибели одного человека, есть раненые. Нижние этажи дома частично разрушены.
Украинские власти сообщают, что днём в понедельник над Киевом была сбита ракета, ее обломки упали в жилом районе, есть погибшие.
Сообщается также об уничтожении жилых домов при авиаударе в одном из посёлков Житомирской области. В Ровно российским авиаударом выведена из строя телевышка.
Идёт наступление российских войск и отрядов так называемой "ЛНР" на Северодонецк. Сообщается, что из нескольких городов Луганской области сегодня должна быть проведена эвакуация мирных жителей.
Российские СМИ и представители сепаратистов так называемой "ДНР", в свою очередь, заявляют о ракетном ударе по центру контролируемого сепаратистами Донецка. Опубликованы фото и видео предполагаемого места удара, на них видны тела погибших людей. Представители "ДНР" заявляют о 20 погибших мирных жителях, независимых подтверждений этих данных нет. Украинская сторона сообщения об обстреле пока не комментировала.
Продолжаются бои на юге Донецкой области, в том числе в осаждённом городе Мариуполь. По сообщению Associated Press, умерла одна из беременных женщин, пострадавшая при недавней бомбардировке роддома. Представители российских властей, с одной стороны, говорили, что роддом был превращён в военный объект, с другой – что никакой бомбардировки не было. Власти Мариуполя заявляют, что в городе погибли уже более 2 тысяч человек; независимого подтверждения этой информации нет. По подтверждённым данным ООН, во всей Украине число погибших мирных жителей с начала боевых действий превысило 500.
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