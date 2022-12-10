Столтенберг: Задача НАТО – предотвратить полномасштабную войну

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если конфликт в Украине «выйдет из-под контроля», это может перерасти в «полномасштабную войну» между Североатлантическим альянсом и Россией. Так Столтенберг ответил на вопрос, чего вы больше всего боитесь этой зимой, который задал журналист норвежского телеканала NRK.

«Мы каждый день работаем над тем, чтобы избежать этого», – добавил Столтенберг. Он подчеркнул, что понимает тех, кто «устал» от поддержки, которую США и Запад оказывают Украине, и недоволен высокими ценами на еду и энергоносители. Однако, по мнению генсека НАТО, победа России в войне с Украиной поставит под угрозу мир в других странах и заставит Запад заплатить «куда более высокую цену», пишет The New York Times.

В то же время британская газета Times со ссылкой на собственный источник в Пенгатоне сообщает, что США позволили Украине самостоятельно решать, как применять переданное ей оружие. И таком образом дали молчаливое согласие на удары по территории России – в том числе в глубоком тылу.

США стали меньше беспокоится о целях ВСУ после того, как Россия нанесла массированные удары по жизненно важной инфраструктуре Украины, пишет Times. «Единственное, на чем мы настаиваем, — чтобы при использовании поставленного нами оружия украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции», — цитирует Times источника в оборонном ведомстве США.