Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

17 стран и ЕС обвинили власти Грузии в антидемократическом курсе

Флаг Великобритании
Флаг Великобритании

Правительство Великобритании опубликовало совместное заявление глав МИД 17 европейских государств и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам, в котором выражается серьёзная обеспокоенность ситуацией в Грузии и содержится резкая критика в адрес властей.

К заявлению присоединились:

  • Бельгия,
  • Чехия,
  • Дания,
  • Эстония,
  • Финляндия,
  • Франция,
  • Германия,
  • Исландия,
  • Ирландия,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Нидерланды,
  • Норвегия,
  • Польша,
  • Испания,
  • Швеция,
  • Великобритания,
  • а также верховный представитель ЕС по иностранным делам.

«Мы встревожены и глубоко обеспокоены ухудшением ситуации в Грузии», — говорится в заявлении.

Его авторы резко осуждают недавние задержания и аресты лидеров оппозиции, называя их политически мотивированными и направленными на подавление инакомыслия за несколько месяцев до местных выборов.

В документе подчёркивается, что «аресты оппозиционеров, произвольные задержания, усиливающиеся репрессии в отношении критиков властей, представителей гражданского общества, мирных протестующих и независимых журналистов способствуют демонтажу демократии в Грузии и ускоренному переходу к авторитаризму». Также критикуются последние законодательные изменения, которые, по мнению подписантов, нацелены на подавление независимого гражданского сектора и легитимных форм протеста.

Согласно заявлению, курс на политические репрессии, проводимый грузинскими властями, уже привёл к серьёзному ухудшению отношений с западными партнёрами — в том числе к сокращению помощи и ограничению сотрудничества.

«Авторитарный и антиевропейский курс грузинского правительства всё больше ставит под угрозу демократические достижения страны и её отношения с нашими государствами», — говорится в заявлении.

Европейские дипломаты подчёркивают, что продолжат «разоблачать антидемократические действия и нарушения прав человека» со стороны властей Грузии и не исключают применения «всех имеющихся односторонних и многосторонних инструментов», если Тбилиси продолжит подрывать демократию и попирать права человека.

В заключительной части заявления содержится призыв к немедленному освобождению «несправедливо задержанных политиков, журналистов и активистов», отмене репрессивного законодательства и началу национального диалога с участием всех заинтересованных сторон.

Ранее, 1 июля, по инициативе Великобритании состоялась координационная онлайн-встреча, посвящённая ситуации в Грузии. Министр по делам Европы Франции Бенжамен Хаддад после встречи написал в соцсети X, что «сдвиг «Грузинской мечты» в сторону авторитаризма неприемлем».

30 июня МИД Великобритании вызвал временного поверенного в делах Грузии в Лондоне и выразил протест в связи с «ложными обвинениями и публичными нападками» на западных партнёров, в том числе на Великобританию, со стороны грузинского правительства.

Лондон уже ввёл санкции против ряда высокопоставленных грузинских чиновников. Пока что ограничения не затронули основателя и почётного председателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера и бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.

Форум

XS
SM
MD
LG