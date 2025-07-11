17 стран и ЕС обвинили власти Грузии в антидемократическом курсе

Правительство Великобритании опубликовало совместное заявление глав МИД 17 европейских государств и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам, в котором выражается серьёзная обеспокоенность ситуацией в Грузии и содержится резкая критика в адрес властей.

К заявлению присоединились:

Бельгия,

Чехия,

Дания,

Эстония,

Финляндия,

Франция,

Германия,

Исландия,

Ирландия,

Латвия,

Литва,

Нидерланды,

Норвегия,

Польша,

Испания,

Швеция,

Великобритания,

а также верховный представитель ЕС по иностранным делам.

«Мы встревожены и глубоко обеспокоены ухудшением ситуации в Грузии», — говорится в заявлении.

Его авторы резко осуждают недавние задержания и аресты лидеров оппозиции, называя их политически мотивированными и направленными на подавление инакомыслия за несколько месяцев до местных выборов.

В документе подчёркивается, что «аресты оппозиционеров, произвольные задержания, усиливающиеся репрессии в отношении критиков властей, представителей гражданского общества, мирных протестующих и независимых журналистов способствуют демонтажу демократии в Грузии и ускоренному переходу к авторитаризму». Также критикуются последние законодательные изменения, которые, по мнению подписантов, нацелены на подавление независимого гражданского сектора и легитимных форм протеста.

Согласно заявлению, курс на политические репрессии, проводимый грузинскими властями, уже привёл к серьёзному ухудшению отношений с западными партнёрами — в том числе к сокращению помощи и ограничению сотрудничества.

«Авторитарный и антиевропейский курс грузинского правительства всё больше ставит под угрозу демократические достижения страны и её отношения с нашими государствами», — говорится в заявлении.

Европейские дипломаты подчёркивают, что продолжат «разоблачать антидемократические действия и нарушения прав человека» со стороны властей Грузии и не исключают применения «всех имеющихся односторонних и многосторонних инструментов», если Тбилиси продолжит подрывать демократию и попирать права человека.

В заключительной части заявления содержится призыв к немедленному освобождению «несправедливо задержанных политиков, журналистов и активистов», отмене репрессивного законодательства и началу национального диалога с участием всех заинтересованных сторон.

Ранее, 1 июля, по инициативе Великобритании состоялась координационная онлайн-встреча, посвящённая ситуации в Грузии. Министр по делам Европы Франции Бенжамен Хаддад после встречи написал в соцсети X, что «сдвиг «Грузинской мечты» в сторону авторитаризма неприемлем».

30 июня МИД Великобритании вызвал временного поверенного в делах Грузии в Лондоне и выразил протест в связи с «ложными обвинениями и публичными нападками» на западных партнёров, в том числе на Великобританию, со стороны грузинского правительства.

Лондон уже ввёл санкции против ряда высокопоставленных грузинских чиновников. Пока что ограничения не затронули основателя и почётного председателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера и бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.