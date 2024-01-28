9 стран прекратили финансирование помощи палестинским беженцам

Уже девять стран-доноров приостановили финансирование агентства ООН по помощи палестинским беженцам. К США, которые приняли эту меру в пятницу, присоединились Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Австралия и Канада. Они заявили, что не будут выделять средства БАПОР до получения результатов расследования возможной причастности сотрудников агентства к нападению группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, на Израиль 7 октября прошлого года.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал серьезность выдвинутых в адрес БАПОР подозрений, но призвал международное сообщество обеспечить продолжение гуманитарной работы агентства.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал к прекращению работы БАПОР в секторе Газа. Он заявил, что агентство «консервирует проблему беженцев, мешает миру и служит гражданским крылом ХАМАС в Газе». По мнению министра, в будущем восстановлении Газы на место БАПОР должны прийти другие агентства, «по-настоящему преданные идеям мира и развития».

Глава БАПОР Филиппе Лаззарини в своем заявлении сообщил, что попавшие под подозрение сотрудники уволены и, если подозрения подтвердятся, предстанут перед судом. Он потребовал продолжения финансирования работы агентства, от которого, по его словам, зависят жизни 2,2 миллионов жителей сектора Газа и стабильность в регионе.

О подозрениях в адрес сотрудников БАПОР, которые, возможно, лично участвовали в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, стало известно в пятницу. Пакет соответствующих материалов был представлен Израилем. Речь идет о 12 сотрудниках агентства. Один из них погиб, девять уволены, личности еще двоих устанавливаются.