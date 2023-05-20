Страны-участницы МУС осудили объявление РФ прокурора в розыск

Государства-участники Международного уголовного суда выразили обеспокоенность и сожаление в связи с тем, что российские власти объявили в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении президиума Ассамблеи государств-участников МУС. В нем действия Москвы названы «актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать мандат МУС по расследованию, наказанию и предотвращению совершения тяжких международных преступлений».

В заявлении самого суда сказано, что он не поддастся давлению и продолжит исполнять свою миссию.

Об объявлении прокурора Карима Хана в розыск стало известно в пятницу - его имя появилось в базе данных МВД России. Ранее против прокурора и трех судей МУС в России возбудили уголовные дела. Об объявлении в розыск судей пока не сообщалось.

Участниками МУС являются 123 страны - большинство государств мира. Россия его юрисдикцию не признает.

Ордеры на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой были выданы в марте нынешнего года по подозрению в причастности к вывозу украинских детей с подконтрольных России территорий Украины в Россию. Следствие усматривает в этом признаки насильственной депортации.

Правозащитные организации и представитель США по вопросам международного правосудия подвергли в субботу критике специального представителя генерального секретаря ООН за встречу с Львовой-Беловой. С российской уполномоченной встретилась в пятницу Вирджиния Гамба, представитель генсека ООН по вопросу детей в вооруженных конфликтах. Львова-Белова назвала встречу конструктивной и искренней. Представитель Human Rigts Watch, комментируя эту встречу, отметил, что Львова-Белова должна находиться в суде в Гааге, а не встречаться с представителями ООН.

Львова-Белова в режиме онлайн выступала на заседании Совета безопасности ООН в апреле, представители стран Запада тогда вышли из зала.